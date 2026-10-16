i Der 90-Jährige war mit einem Quad unterwegs und baute einen Unfall. istock (Symbolbild) Kontrolle verloren 90-Jähriger stürzt mit Quad – Helm fliegt davon Ein 90-Jähriger verlor in Kärnten die Kontrolle über sein Quad und stürzte auf die Straße. Der verletzte Mann musste mit dem Rettungsheli ins Spital. Von André Wilding 16.10.2026, 06:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Ausflug mit dem Quad endete für einen 90-jährigen Kärntner am Donnerstag (15. Oktober) im Spital. Der Mann war im Bezirk Feldkirchen unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und schwer zu Sturz kam.

Helm bei Sturz vom Kopf gerissen

Gegen 16.30 Uhr fuhr der Pensionist mit seinem Quad von einem Parkplatz eines Gasthauses los. Nur kurze Zeit später geriet das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache außer Kontrolle.

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Das Quad kippte nach links, der 90-Jährige schlug auf der Fahrbahn auf. Durch die Wucht des Aufpralls dürfte ihm auch der Helm vom Kopf gerissen worden sein.

Rettungshubschrauber brachte Mann ins Spital

Der Kärntner erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Rettungshubschrauber C11 eingesetzt.

Die Flugretter brachten den 90-Jährigen zur weiteren Behandlung ins Klinikum Klagenfurt.

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Warum der Mann die Kontrolle über sein Quad verlor, ist derzeit noch nicht bekannt.