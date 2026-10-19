Mit Papa am Beifahrersitz: Sohn (16) rast mit 176 km/h

Eine Ausbildungsfahrt mit seinem Vater endete für einen 16-Jährigen am Sonntag (18. Oktober) mit einer Polizeikontrolle und gleich zwei Anzeigen.
Der Jugendliche war auf der Südautobahn (A2) im Bezirk Neunkirchen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.
Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Warth führten gegen 10.30 Uhr im Gemeindegebiet von Breitenau in Fahrtrichtung Wien Geschwindigkeitsmessungen mittels Lasergerät durch. Dabei ging ihnen ein Pkw mit 176 km/h ins Netz – erlaubt waren auf diesem Abschnitt lediglich 130 km/h.
Die Polizisten hielten das Fahrzeug an und führten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Dabei stellte sich heraus, dass am Steuer ein erst 16-jähriger Führerscheinwerber saß, der gerade eine Ausbildungsfahrt im Rahmen des L17-Programms absolvierte.
Besonders brisant: Auf dem Beifahrersitz saß sein Vater, der den Jugendlichen bei der Ausbildungsfahrt begleitete. Beide stammen aus dem steirischen Bezirk Murtal.
Die Geschwindigkeitsüberschreitung hat nun für beide Konsequenzen: Sowohl der 16-jährige Lenker als auch sein Vater werden laut Landespolizeidirektion Niederösterreich bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.