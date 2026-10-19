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Die Südautobahn A2, Ausfahrt Industriezentrun NÖ Süd
Die Südautobahn A2, Ausfahrt Industriezentrun NÖ Süd
Ernst Weingartner / Weingartner-Foto / picturedesk.com (Symbolfoto)
Ausbildungsfahrt am Sonntag

Mit Papa am Beifahrersitz: Sohn (16) rast mit 176 km/h

Ein 16-jähriger L17-Fahrschüler wurde auf der A2 mit 176 km/h erwischt. Sein Vater saß daneben. Jetzt werden beide angezeigt.
Von Erich Wessely
19.10.2026, 10:55
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Eine Ausbildungsfahrt mit seinem Vater endete für einen 16-Jährigen am Sonntag (18. Oktober) mit einer Polizeikontrolle und gleich zwei Anzeigen.

Mit 152 km/h in 100er-Zone erwischt – Führerschein weg

Der Jugendliche war auf der Südautobahn (A2) im Bezirk Neunkirchen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

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46 km/h zu schnell unterwegs

Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Warth führten gegen 10.30 Uhr im Gemeindegebiet von Breitenau in Fahrtrichtung Wien Geschwindigkeitsmessungen mittels Lasergerät durch. Dabei ging ihnen ein Pkw mit 176 km/h ins Netz – erlaubt waren auf diesem Abschnitt lediglich 130 km/h.

Die Polizisten hielten das Fahrzeug an und führten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Dabei stellte sich heraus, dass am Steuer ein erst 16-jähriger Führerscheinwerber saß, der gerade eine Ausbildungsfahrt im Rahmen des L17-Programms absolvierte.

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Auch Vater wird angezeigt

Besonders brisant: Auf dem Beifahrersitz saß sein Vater, der den Jugendlichen bei der Ausbildungsfahrt begleitete. Beide stammen aus dem steirischen Bezirk Murtal.

Die Geschwindigkeitsüberschreitung hat nun für beide Konsequenzen: Sowohl der 16-jährige Lenker als auch sein Vater werden laut Landespolizeidirektion Niederösterreich bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

wes, 19.10.2026, 10:55
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