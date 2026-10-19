i Ein Autolenker kam mit seinem Pkw aus noch ungeklärter Ursache von einer Forststraße ab und stürzte einen steilen, bewaldeten Berghang hinunter. DOKU NÖ Überschlägt sich mehrfach Video! Pkw stürzt 40 Meter in Tiefe – Lenker verletzt Schwerer Unfall am Montagmorgen: Ein Pkw kam von einer Forststraße ab, überschlug sich mehrfach und stürzte 40 Meter einen Waldhang hinunter. Von Victoria Carina Frühwirth 19.10.2026, 18:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen am Montagmorgen, 19. Oktober, in einem Waldgebiet: Ein Autolenker kam mit seinem Pkw aus noch ungeklärter Ursache von einer Forststraße ab und stürzte einen steilen, bewaldeten Berghang hinunter.

Dabei überschlug sich das Fahrzeug mehrmals, ehe es rund 40 Meter unterhalb der Straße zum Stillstand kam. Der Lenker befand sich zum Unfallzeitpunkt alleine im Wagen.

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Notarzthubschrauber im Einsatz

Pkw überschlug sich und stürzte rund 40 Meter über einen Waldhang bei Göstling an der Ybbs (Bezirk Scheibbs): Die alarmierten Rettungskräfte versorgten den verunglückten Lenker noch an der Unfallstelle. Anschließend wurde er mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 15 aus Ybbsitz zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen.

Auto stürzt 40 Meter Wald hinab i ?

Landwirt hilft Feuerwehr bei Bergung

Auch die Bergung des Unfallwracks hatte es in sich. Das steile und schwer zugängliche Gelände stellte die Feuerwehr vor eine enorme Herausforderung.

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Schließlich kam Hilfe von einem örtlichen Landwirt: Er stellte seinen Traktor samt langer Seilwinde zur Verfügung. Damit gelang es den Einsatzkräften, das schwer zugängliche Unfallfahrzeug aus dem Waldhang zu ziehen.

Die Bilder des Tages i ?

Warum der Lenker von der Forststraße abkam, ist derzeit noch völlig unklar. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.