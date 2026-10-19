Video! Pkw stürzt 40 Meter in Tiefe – Lenker verletzt

Dramatische Szenen am Montagmorgen, 19. Oktober, in einem Waldgebiet: Ein Autolenker kam mit seinem Pkw aus noch ungeklärter Ursache von einer Forststraße ab und stürzte einen steilen, bewaldeten Berghang hinunter.
Dabei überschlug sich das Fahrzeug mehrmals, ehe es rund 40 Meter unterhalb der Straße zum Stillstand kam. Der Lenker befand sich zum Unfallzeitpunkt alleine im Wagen.
Pkw überschlug sich und stürzte rund 40 Meter über einen Waldhang bei Göstling an der Ybbs (Bezirk Scheibbs): Die alarmierten Rettungskräfte versorgten den verunglückten Lenker noch an der Unfallstelle. Anschließend wurde er mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 15 aus Ybbsitz zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen.
Auch die Bergung des Unfallwracks hatte es in sich. Das steile und schwer zugängliche Gelände stellte die Feuerwehr vor eine enorme Herausforderung.
Schließlich kam Hilfe von einem örtlichen Landwirt: Er stellte seinen Traktor samt langer Seilwinde zur Verfügung. Damit gelang es den Einsatzkräften, das schwer zugängliche Unfallfahrzeug aus dem Waldhang zu ziehen.
Warum der Lenker von der Forststraße abkam, ist derzeit noch völlig unklar. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.