i Traktorunfall in Brunn am Gebirge DOKU-NÖ 6 Meter über Böschung Drama im Weingarten: Traktorfahrer stirbt bei Absturz Tragischer Arbeitsunfall in Brunn am Gebirge: Ein Traktor stürzte sechs Meter über eine Böschung. Für den eingeklemmten Lenker kam jede Hilfe zu spät. Von Niederösterreich Heute 19.10.2026, 19:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein tragischer Arbeitsunfall hat sich am Montagvormittag (19. Oktober) in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) ereignet. Ein 49-Jähriger war mit einem Traktor in den Weingärten zwischen der Barmhartstalstraße und der verlängerten Turnerstraße unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache vom Weg abkam.

Der Traktor stürzte rund sechs Meter über eine Böschung und blieb seitlich liegen. Dabei wurde der Lenker im Bereich des Brustkorbs unter dem Dach der Fahrerkabine eingeklemmt.

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Feuerwehr musste Geräte 200 Meter weit tragen

Um 10.54 Uhr wurden die Feuerwehren Brunn am Gebirge, Maria Enzersdorf und Gießhübl zur Menschenrettung alarmiert. Auch das Rote Kreuz, zwei First Responder und der Notarzthubschrauber Christophorus 9 wurden zum Unglücksort beordert.

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Die Bergung gestaltete sich schwierig: Die Barmhartstalstraße musste für die Einsatzfahrzeuge vollständig gesperrt werden. Von dort mussten die Feuerwehrleute ihre Gerätschaften rund 200 Meter zu Fuß zur Unfallstelle transportieren.

Reanimation blieb erfolglos

Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde der Verunglückte bereits von zwei First Respondern versorgt. Mithilfe hydraulischer Rettungsgeräte gelang es den Einsatzkräften, die Fahrerkabine anzuheben und den eingeklemmten Mann zu befreien.

Tragischer Arbeitsunfall im Weingarten i ?

Unmittelbar danach begannen Sanitäter, Notarzt und ausgebildete Feuerwehrkräfte mit der Reanimation. Doch sämtliche Bemühungen blieben erfolglos. Der Arbeiter verstarb noch an der Unfallstelle.

Traktor mit Kran geborgen

Nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme wurde der Traktor mithilfe eines schweren Rüstfahrzeugs und eines Krans wieder aufgerichtet. Ausgelaufene Betriebsmittel mussten gebunden und teilweise Erdreich abgetragen werden.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.