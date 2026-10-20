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Neuordnung des kommunalen Wohnbaus in Wr. Neustadt: Bugl, Tölt, Schneeberger Havranek (v.l.)
Neuordnung des kommunalen Wohnbaus in Wr. Neustadt: Bugl, Tölt, Schneeberger Havranek (v.l.)
Stadt Wr. Neustadt / Michael Weller
"Über Marktwert"

Wr. Neustadt verkauft 1.646 Wohnungen um 64 Mio. Euro

Wiener Neustadt hat 1.646 Gemeindewohnungen um 64,1 Millionen Euro verkauft. Bürgermeister Schneeberger zieht Bilanz.
Von Erich Wessely
20.10.2026, 09:00
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Der Verkauf von 1.646 Gemeindewohnungen in Wiener Neustadt ist abgeschlossen. Insgesamt 64,1 Millionen Euro brachte die Neuordnung des kommunalen Wohnbaus ein. Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) spricht von einem wichtigen Schritt zur finanziellen Absicherung der Stadt. Zu den bekanntesten Investoren zählt Immobilienunternehmer Michael Tojner.

Stadler: "Wir verkaufen keine einzige Gemeindewohnung"

Die Wohnungen wurden in elf Paketen an sieben Käufer verkauft. Insgesamt waren 186 potenzielle Investoren kontaktiert worden. Der Erlös liegt 5,5 Millionen Euro über dem ursprünglichen Schätzwert.

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610 Wohnungen bleiben weiterhin im Einflussbereich der Stadt (früher tiefrot, jetzt unter ÖVP-Führung), darunter historische Wohnhausanlagen. Auch soziale Einrichtungen wie das Frauenhaus bleiben abgesichert.

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"Klares Bekenntnis zum sozialen Wohnbau"

"Unser klares Bekenntnis zum sozialen Wohnbau bleibt unverändert aufrecht", betont Schneeberger. Mit den Einnahmen sollen Schulden reduziert und Sanierungen finanziert werden.

30 Wohnungen wurden heuer bereits saniert. Das Kontrollamt soll nun das gesamte Verkaufsverfahren überprüfen.

wes, 20.10.2026, 09:00
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