i Das Rote Kreuz verbrachte den Mann ins Krankenhaus. Archivbild. iStock Nach Fahrerflucht in Hainfeld Radfahrer verletzt - Unfalllenker (42) meldet sich Nach einem Unfall mit einem E-Bike auf der B319 bei Fürstenfeld flüchtete ein Autofahrer. Nach einem Zeugenaufruf meldete sich der 42-Jährige selbst. Von Michael Rauhofer-Redl 16.10.2026, 18:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Hainfeld bei Fürstenfeld (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) hat die Polizei den zunächst unbekannten Autolenker ausgeforscht. Der 42-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark meldete sich nach einem medialen Zeugenaufruf selbst bei der Polizei.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend (14. Oktober) auf der B319. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem E-Bike. Der 58-jährige Radfahrer wurde verletzt, der Autofahrer fuhr einfach weiter, ohne anzuhalten.

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Autofahrer spricht von Schock

Bei seiner Einvernahme erklärte der 42-Jährige, er habe angenommen, dass der Schaden an seinem Auto durch eine Kollision mit einer Verkehrsleiteinrichtung bei einem Ausweichmanöver entstanden sei. Außerdem gab er an, nach dem Vorfall unter Schock gestanden zu sein.

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Eine Alkoholisierung konnte dem 42-Jährigen nicht nachgewiesen werden. Eine Anzeige bleibt ihm dennoch nicht erspart.