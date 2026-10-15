i Unglückliche Verkettung zweier Unfälle in Graz. iStock Unglück bei Einsatzfahrt Bim erfasst Bub – alarmierte Polizei erfasst zweiten Zwei Schüler wurden am Donnerstag in Graz bei Unfällen verletzt. Ein Achtjähriger wurde von einem Polizeiauto erfasst und schwer verletzt. Von Newsdesk Heute 15.10.2026, 21:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen am Donnerstagnachmittag (15. Oktober) in Graz! Innerhalb weniger Minuten ereigneten sich im Bezirk Lend zwei schwere Verkehrsunfälle mit Schülern. Besonders tragisch: Ein achtjähriger Bub wurde von einem Polizeiauto erfasst, das gerade zu einem anderen Unfall unterwegs war.

Gegen 15 Uhr war ein 24-jähriger Straßenbahnfahrer mit der Linie 6 auf der Waagner-Biro-Straße in Richtung St. Peter unterwegs. Bei der Kreuzung mit der Dreierschützengasse wollte ein 14-jähriger Schüler offenbar noch eine Straßenbahn auf der gegenüberliegenden Straßenseite erwischen.

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Dabei dürfte der Jugendliche trotz roter Ampel über einen Schutzweg direkt vor die herannahende Bim gelaufen sein. Der Fahrer leitete sofort eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Der 14-Jährige wurde von der Straßenbahn erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Er hatte Glück im Unglück: Der Schüler erlitt lediglich leichte Verletzungen. Das Rote Kreuz brachte ihn in die Kinderklinik des LKH Graz.

Polizeiauto erfasst achtjährigen Buben

Nur wenige Minuten später kam es auf derselben Straße zum nächsten Unglück. Eine 21-jährige Polizistin war mit Blaulicht und Folgetonhorn auf dem Weg zum Straßenbahnunfall.

Bei der Kreuzung am Nicolaus-Harnoncourt-Park fuhr sie bei Grünlicht an angehaltenen Fahrzeugen vorbei und geradeaus in die Kreuzung ein. Zur selben Zeit wartete ein achtjähriger Schüler gemeinsam mit weiteren Personen vor einer roten Fußgängerampel.

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Laut Zeugenaussagen lief der Bub plötzlich und aus noch ungeklärten Gründen auf die Fahrbahn. Dort prallte er gegen die rechte Vorderseite des Polizeiautos.

Polizei ermittelt nach beiden Unfällen

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Achtjährige auf den Gehsteig geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen und musste vom Roten Kreuz in die Kinderchirurgie des LKH Graz gebracht werden. Dort wurde der Bub operiert.

Sowohl an der Straßenbahn als auch am Polizeiauto entstand leichter Sachschaden. Die Alkoholkontrollen bei den Unfallbeteiligten verliefen negativ. Warum der Achtjährige plötzlich auf die Fahrbahn lief, ist noch unklar. Die Ermittlungen zu beiden Unfällen laufen.