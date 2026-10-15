i Nach der Erstversorgung wurde er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. iStock (Symbolbild) Rohrbach an der Lafnitz 37-Jähriger von herabfallendem Ast schwer verletzt Bei Forstarbeiten in Rohrbach an der Lafnitz wurde am Mittwoch ein Arbeiter (37) von einem herabfallenden Ast getroffen und schwer verletzt. Von André Wilding 15.10.2026, 10:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld war am Mittwoch gegen 11.40 Uhr mit Holzschlägerungsarbeiten in Rohrbach an der Lafnitz beschäftigt. Dabei wurde er von einem herabfallenden Ast getroffen.

Über steile Böschung gestürzt

In der Folge dürfte er etwa 15 Meter über eine steile Böschung gestürzt sein. Ein Arbeitskollege setzte die Rettungskette in Gang.

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Der Verletzte wurde von den Einsatzkräften gerettet und mit einem Feuerwehrfahrzeug zum Rettungshubschrauber gebracht.

Nach Oberwart geflogen

Nach der Erstversorgung wurde er mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber C 16 in das Landeskrankenhaus Oberwart geflogen.

Die Bilder des Tages i ?

Im Einsatz standen die Polizei, das Rote Kreuz samt Notarzt, die Feuerwehren Rohrbach an der Lafnitz und Eichberg sowie der Rettungshubschrauber C 16.