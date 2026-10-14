i Die 85-Jährige konnte nicht mehr gerettet werden. iStock Einsatzfahrt mit Blaulicht Rettungswagen kracht in Auto – Lenkerin stirbt Tragischer Unfall am Mittwoch in Graz: Ein Rettungsfahrzeug krachte in einen Pkw. Eine 85-Jährige starb, drei weitere Personen wurden verletzt. Von Newsdesk Heute 14.10.2026, 21:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Graz-Gries ist am Mittwoch (14. Oktober) eine 85-jährige Frau ums Leben gekommen. Gegen 13.30 Uhr kollidierten im Kreuzungsbereich Eggenberger Gürtel, Kärntner Straße, Lazarettgürtel und Lazarettgasse ein Pkw und ein Rettungsfahrzeug des Roten Kreuzes.

Die 31-jährige Lenkerin des Rettungsfahrzeugs war gemeinsam mit ihrem 20-jährigen Beifahrer mit Blaulicht und Folgetonhorn auf dem Eggenberger Gürtel in Richtung Süden unterwegs. Sie wollte die Kreuzung geradeaus überqueren.

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Rettungswagen kracht in Fahrerseite

Zur selben Zeit wartete eine 85-jährige Autofahrerin auf der Kärntner Straße vor einer roten Ampel. Als diese auf Grün schaltete, fuhr die Pensionistin in die Kreuzung ein.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es daraufhin zu einem heftigen Zusammenstoß. Trotz einer Notbremsung und eines Ausweichversuchs konnte die Rettungslenkerin den Unfall nicht mehr verhindern. Das Einsatzfahrzeug krachte in die Fahrerseite des Pkw.

85-Jährige stirbt im Spital

Die 85-Jährige erlitt bei dem Zusammenprall lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurde umgehend in das LKH-Universitätsklinikum Graz eingeliefert. Dort kämpften die Ärzte um ihr Leben, doch jede Hilfe kam zu spät. Die Frau erlag noch im Schockraum ihren schweren Verletzungen.

Auch die Besatzung des Rettungsfahrzeugs wurde verletzt. Die 31-jährige Lenkerin erlitt schwere Verletzungen, ihr 20-jähriger Beifahrer kam mit leichten Verletzungen davon.

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Helfer verletzt sich bei Rettungsversuch

Ein 32-jähriger Passant versuchte unmittelbar nach dem Unfall, die eingeklemmte Autofahrerin aus ihrem Fahrzeug zu befreien. Dazu schlug er eine Fensterscheibe des Pkw ein. Bei dem Rettungsversuch zog sich der Mann leichte Verletzungen an der Hand zu.

Die drei Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in das Unfallkrankenhaus Graz gebracht. Warum es trotz Blaulicht und Folgetonhorn zu dem tödlichen Zusammenstoß kam, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.