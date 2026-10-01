i Bei dem Auffahrunfall wurden mehrere Personen verletzt. Getty Images (Symbolbild) Unfall auf der B50 Rettungsauto kracht bei Einsatz in vollbesetzten Pkw Eine Autofahrerin wollte auf der B50 einem Rettungsfahrzeug mit Blaulicht Platz machen. Dann kam es zum Auffahrunfall - fünf Menschen wurden verletzt. Von André Wilding 01.10.2026, 09:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Einsatzfahrt auf der B50 endete am Mittwochmorgen mit fünf Verletzten. Eine 47-jährige Österreicherin war um 7.48 Uhr mit vier weiteren Personen von Mattersburg in Richtung Eisenstadt unterwegs. Hinter ihrem Pkw näherte sich ein Rettungsfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht.

Am Steuer des Einsatzfahrzeugs saß ein 20-jähriger Österreicher.

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Lenkerin bremst für Rettungsauto

Als die 47-Jährige das Rettungsfahrzeug bemerkte, bremste sie ihren Pkw ab. Damit wollte sie dem 20-Jährigen ein Überholmanöver ermöglichen.

Der Lenker des Rettungsfahrzeugs bemerkte zwar, dass der Pkw vor ihm langsamer wurde. Wegen des Gegenverkehrs konnte er allerdings nicht mehr ausweichen und krachte in das Heck des Autos.

Fünf Menschen verletzt

Die 47-jährige Lenkerin sowie alle vier Mitfahrer erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades.

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Zwei weitere Rettungsfahrzeuge brachten die fünf Verletzten anschließend in die Krankenhäuser Wiener Neustadt und Eisenstadt.