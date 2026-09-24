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Die Pflanzen wurden sichergestellt.
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40 Cannabispflanzen

Razzia im Burgenland – Polizei hebt Indoor-Plantage aus

Ein anonymer Hinweis führte die Polizei zu einer burgenländischen Cannabisplantage. Der mutmaßliche Besitzer wurde angezeigt.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
24.09.2026, 22:50
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Razzia im Burgenland: Der Polizei gelang es im Bezirk Neusiedl am See 40 Stück Cannabispflanzen und ca. 90 Gramm Cannabisblüten sicherzustellen. Den Fall brachte ein anonymer Hinweis aus dem Jänner ins Rollen.

Demnach wurde den Beamten mitgeteilt, dass die Suchtmittel in einer Indoor-Plantage im Bezirk erzeugt werden. Nach Ermittlungen des Bezirkskriminaldienstes Suchtmittel in Neusiedl am See konnte ein 48-jähriger Österreicher ausgeforscht werden.

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5,4 Kilo verkauft

Bei der anschließenden Durchsuchung konnten insgesamt 40 Stück Cannabispflanzen und ca. 90 Gramm Cannabisblüten sichergestellt werden. Zudem steht der Mann im Verdacht, etwa 5,4 Kilogramm Cannabisblüten verkauft zu haben.

Vater macht sich Sorgen um Sohn – dann kommt alles raus

Die Abnehmer sollen eine bereits bekannte und zwei derzeit noch unbekannte Personen gewesen sein. Der Tatverdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt auf freiem Fuß angezeigt.

red,24.09.2026, 22:50
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