i Dr. Naghme Kamaleyan-Schmieds Kunstwerk "Baum der Hoffnung". Ärztekammer/Seelig, zVg "Baum des Lebens" Charity Gala – Ärztekammer-Vize als Künstlerin Am 25. September wird Schloss Kittsee zur Bühne für die ME/CFS-Forschung. Bei der großen Charity-Gala werden 15 Objekte und Erlebnisse versteigert. Von Wien Heute 24.09.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Abend im Zeichen von Kunst, Hoffnung und Forschung: Am 25. September findet im Schloss Kittsee (Burgenland) die WE&ME Charity-Gala zugunsten der Erforschung von ME/CFS statt.

ME/CFS steht für Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom. Die schwere chronische Erkrankung kann Betroffene von einem Tag auf den anderen aus ihrem bisherigen Leben reißen. Extreme Erschöpfung, eine massive Belastungsintoleranz sowie neurologische, immunologische und weitere Beschwerden können dazu führen, dass Erkrankte ihren Beruf nicht mehr ausüben können und teilweise über Jahre ans Haus oder sogar ans Bett gebunden sind. Die Erkrankung wird auch im Zusammenhang mit Long Covid beobachtet.

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Stiftung schafft Aufmerksamkeit

Allein in Österreich sind zehntausende Menschen betroffen. Trotzdem gibt es bis heute keine ursächliche Therapie. Genau hier will die WE&ME Foundation ansetzen und Forschung sowie internationale Kooperationen vorantreiben.

Gegründet wurde die Stiftung von Gaby und Gerhard Ströck. Die Familie kennt die Erkrankung aus eigener Erfahrung: Die beiden Söhne Philipp und Christoph Ströck leben mit ME/CFS. Aus der persönlichen Betroffenheit entstand der Wunsch, die Forschung gezielt zu unterstützen.

15 besondere Lose

Bei der Charity-Auktion warten insgesamt 15 außergewöhnliche Lose aus Kunst, Genuss und Erlebnis. Darunter befinden sich Werke von Alfons Walde, Markus Prachensky, Christian Ludwig Attersee, Sabine Wiedenhofer und weiteren Künstlern.

Ärztekammer-Vize als Künstlerin

Ein besonderes Kunstwerk ist der "Baum der Hoffnung" von Naghme Kamaleyan-Schmied. Die Vizepräsidentin der Wiener Ärztekammer malte das Bild anlässlich der Eröffnung ihrer neuen PVE. Ehrengäste aus Politik, Medizin, Gesundheitssystem und Forschung unterschrieben das Werk als Zeichen der Unterstützung für eine bessere Versorgung von ME/CFS-Betroffenen.

Auch Fußballfans kommen auf ihre Kosten: Versteigert wird ein Fußballabend mit Toni Polster. Dazu gibt es drei Weinpakete des Weinguts Heinrich.

Gisela Stiegler - "Zitrone geschnitzt" zVg

Segeln mit Doppel-Olympiasiegern

Ein Highlight dürfte auch ein Erlebnis sein, das man nicht einfach buchen kann: Roman Hagara und Hans Peter Steinacher laden zu zwei exklusiven Segeltagen auf einer Solaris in der Bucht von Triest ein. Dazu kommen zwei Übernachtungen für vier Personen in einem Boutique-Guesthouse und ein Abendessen im Restaurant Vela Rossa. Das Paket für das Frühjahr 2027 startet bei 8.500 Euro.

OptimaMed unterstützt Gala

Unterstützt wird die Veranstaltung unter anderem von OptimaMed. Im Neuro-Rehabilitationszentrum Kittsee werde man zunehmend mit ME/CFS konfrontiert, erklärt Anton Kellner, CEO der SeneCura Gruppe, zu der die OptimaMed-Betriebe gehören: "Wir wollen nicht nur die Forschung unterstützen, sondern uns auch gezielt mit dieser Erkrankung und den Therapiemöglichkeiten beschäftigen."

Die Bilder des Tages i ?

Der gesamte Reinerlös des Abends soll der Erforschung von ME/CFS zugutekommen. Ziel sind bessere Diagnosemöglichkeiten, neue Behandlungsmethoden und mehr Wissen über die noch immer wenig verstandene Erkrankung.