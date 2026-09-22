Polizei straft Verkehrsrowdys bei Kontrolle hart ab

Am Samstag 19.9.2026 und Sonntag 20.9.2026, in der Zeit von 09:00 – 17:00 Uhr, wurde im Bereich des Schwerverkehrs eine Schwerpunktaktion der Landesverkehrsabteilung Burgenland und Wien zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, durchgeführt. Von den Kontrollen berichtet die Pressestelle der Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstagvormittag.
Die Schwerpunktaktion wurde mit Hauptaugenmerk auf den Schwerverkehr durchgeführt. Dabei wurde die Landesverkehrsabteilung Burgenland von der Landesverkehrsabteilung Wien, Technikern des Landes Burgenland und der ASFINAG unterstützt.
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Bei der Schwerpunktaktion wurden 92 Lkw, Busse und Kleintransporter kontrolliert.
So bilanziert die Polizei
217 schwerwiegende Mängel wurden bei den technischen Kontrollen festgestellt und zur Anzeige gebracht.
23 Kennzeichen wurden wegen mangelnder Verkehrs- und Betriebssicherheit abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.
28 vorläufige Sicherheitsleistungen wurden eingehoben.
235 schwerwiegende Übertretungen nach den Sozialvorschriften wurden festgestellt und zur Anzeige gebracht.
39 Anzeigen wurden wegen Übertretungen nach dem Gefahrgutbeförderungsgesetz erstattet.
Drei Organmandate wurden wegen Überladung eingehoben.
Acht Anzeigen wegen Überladung wurden zur Anzeige gebracht.
44 Alkovortests wurden durchgeführt
Vier Organmandate wurden wegen sonstiger Übertretungen eingehoben
Fünf Anzeigen nach § 293 StGB, Verdacht der Fälschung eines Beweismittels, wurden bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt gelegt.
Die Bilder des Tages
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Rund 500 Anzeigen erstattet
Insgesamt wurden rund die 500 Anzeigen im Bereich Schwerverkehr an die zuständigen Bezirkshauptmannschaften erstattet und fünf Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Eisenstadt übermittelt.