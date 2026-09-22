i Die Polizei führte einen Verkehrsschwerpunkt durch. Archivbild. Heute 500 Anzeigen Polizei straft Verkehrsrowdys bei Kontrolle hart ab Bei einem Verkehrschwerpunkt im Burgenland griff die Polizei hart durch. Im Fokus standen Lkw, Kleintransporter und Busse im Fokus. Von Michael Rauhofer-Redl 22.09.2026, 15:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Samstag 19.9.2026 und Sonntag 20.9.2026, in der Zeit von 09:00 – 17:00 Uhr, wurde im Bereich des Schwerverkehrs eine Schwerpunktaktion der Landesverkehrsabteilung Burgenland und Wien zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, durchgeführt. Von den Kontrollen berichtet die Pressestelle der Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstagvormittag.

Die Schwerpunktaktion wurde mit Hauptaugenmerk auf den Schwerverkehr durchgeführt. Dabei wurde die Landesverkehrsabteilung Burgenland von der Landesverkehrsabteilung Wien, Technikern des Landes Burgenland und der ASFINAG unterstützt.

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Bei der Schwerpunktaktion wurden 92 Lkw, Busse und Kleintransporter kontrolliert.

So bilanziert die Polizei 217 schwerwiegende Mängel wurden bei den technischen Kontrollen festgestellt und zur Anzeige gebracht.

23 Kennzeichen wurden wegen mangelnder Verkehrs- und Betriebssicherheit abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

28 vorläufige Sicherheitsleistungen wurden eingehoben.

235 schwerwiegende Übertretungen nach den Sozialvorschriften wurden festgestellt und zur Anzeige gebracht.

39 Anzeigen wurden wegen Übertretungen nach dem Gefahrgutbeförderungsgesetz erstattet.

Drei Organmandate wurden wegen Überladung eingehoben.

Acht Anzeigen wegen Überladung wurden zur Anzeige gebracht.

44 Alkovortests wurden durchgeführt

Vier Organmandate wurden wegen sonstiger Übertretungen eingehoben

Fünf Anzeigen nach § 293 StGB, Verdacht der Fälschung eines Beweismittels, wurden bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt gelegt.

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Rund 500 Anzeigen erstattet

Insgesamt wurden rund die 500 Anzeigen im Bereich Schwerverkehr an die zuständigen Bezirkshauptmannschaften erstattet und fünf Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Eisenstadt übermittelt.