Hitze, Dürre: "In Zukunft mehr Kichererbsen essen"

Seit etwas mehr als eineinhalb Jahren verpasst Anja Haider-Wallner dem Burgenland einen grünen Anstrich. Sie regiert mit Hans Peter Doskozils SPÖ. Mit "Heute" (Video in voller Länge oben) sprach Haider-Wallner u.a. über:
"Das wird heuer leider einer der kühlsten Sommer unseres Lebens gewesen sein. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass das keine Ausnahmeerscheinung war."
"Wir könnten darüber nachdenken, mehr Kichererbsen in die Ernährung einzubauen, die funktionieren auch in der Trockenheit gut, das zeigen Versuche im Burgenland."
"Hat Vorrang." Wo sparen? "Ob das Pools, das tägliche Autowaschen oder Rasenbewässern sein wird, muss man sich demokratisch ausmachen."
"Ich glaube nicht, dass er ganz austrocknet, aber es wird Jahre geben, wo der Wasserstand bedenklich sinken wird."
"Unser Ziel ist es, bis 2030 bilanziell energie- und klimaneutral zu sein."
"Ich finde sie schön. Es ist die sauberste und günstigste Form von Energie – und macht uns unabhängig von Despoten."
"Vor allem bei der Klima- und Umweltpolitik sieht man viele Rückschritte! Was Norbert Totschnig als Renaturierungsplan nach Brüssel geschickt hat, ist ein blamables Armutszeugnis."
"Wir sind im Klimaschutz führend, im Moment läuft gerade ein sehr breiter Partizipationsprozess bei der Klimastrategie, wo es darum geht, die Ziele auf konkrete Maßnahmen herunterzubrechen."