Haider-Wallner im Talk Hitze, Dürre: "In Zukunft mehr Kichererbsen essen" Sie ist Burgenlands erste Grünen-Vizelandeschefin: Anja Haider-Wallner. Im "Heute"-Talk spricht sie über Dürre, Klimaschutz und die Regierung in Wien. Von Clemens Oistric 18.09.2026, 05:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit etwas mehr als eineinhalb Jahren verpasst Anja Haider-Wallner dem Burgenland einen grünen Anstrich. Sie regiert mit Hans Peter Doskozils SPÖ. Mit "Heute" (Video in voller Länge oben) sprach Haider-Wallner u.a. über:

Hitze-Sommer 2026

"Das wird heuer leider einer der kühlsten Sommer unseres Lebens gewesen sein. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass das keine Ausnahmeerscheinung war."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Änderungen in den Gewohnheiten

"Wir könnten darüber nachdenken, mehr Kichererbsen in die Ernährung einzubauen, die funktionieren auch in der Trockenheit gut, das zeigen Versuche im Burgenland."

Trinkwasserversorgung

"Hat Vorrang." Wo sparen? "Ob das Pools, das tägliche Autowaschen oder Rasenbewässern sein wird, muss man sich demokratisch ausmachen."

Neusiedler See

"Ich glaube nicht, dass er ganz austrocknet, aber es wird Jahre geben, wo der Wasserstand bedenklich sinken wird."

Klimaneutralität

"Unser Ziel ist es, bis 2030 bilanziell energie- und klimaneutral zu sein."

Glaubensfrage Windräder

"Ich finde sie schön. Es ist die sauberste und günstigste Form von Energie – und macht uns unabhängig von Despoten."

Die Bilder des Tages i ?

Bundesregierung

"Vor allem bei der Klima- und Umweltpolitik sieht man viele Rückschritte! Was Norbert Totschnig als Renaturierungsplan nach Brüssel geschickt hat, ist ein blamables Armutszeugnis."

Burgenland

"Wir sind im Klimaschutz führend, im Moment läuft gerade ein sehr breiter Partizipationsprozess bei der Klimastrategie, wo es darum geht, die Ziele auf konkrete Maßnahmen herunterzubrechen."