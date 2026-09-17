i Der Vorfall ereignete sich am Neufelder See. APA-Images / Gredler-Oxenbauer Willfried / Willfried Gredler-Oxenbauer Tragödie am Neufelder See Badegast (83) stirbt – traurige Serie setzt sich fort Schreckliche Szenen spielten sich am Mittwoch am Neufelder See ab. Für einen 83-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Von Newsdesk Heute 17.09.2026, 13:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tragödie im Burgenland: In der Nähe der Segelschule in Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) kam es am Mittwochnachmittag zu einem medizinischen Notfall. Ein Badegast (83) wurde regungslos am Boden aufgefunden.

Der Senior hatte zu diesem Zeitpunkt keine normale Atmung, berichtet die "Krone". Andere Badegäste begannen mit der Erstversorgung und setzten die Rettungskette in Gang.

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Retter kämpften um Leben des Mannes

Wasserrettung, das Rote Kreuz und ein Notarzt eilten zum Einsatzort. Die Retter kämpften schlussendlich aber vergeblich um das Leben des 83-Jährigen. Der Mann verstarb noch an Ort und Stelle.

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Dieser Fall reiht sich in eine traurige Serie des Neufelder Sees im Jahr 2026 ein. Erst im August ertrank ein 20-Jähriger in dem Gewässer. Zuvor kam eine ebenfalls 83-Jährige bei einem Badeunfall im Juli ums Leben. Schon Anfang Mai wurde ein Taucher nur noch tot aus dem Wasser geborgen.