i Der 53-jährige Mann verlor einen sechstelligen Eurobetrag. iStock (Symbolbild) Handynummern getauscht Österreicher lernt Frau kennen und verliert Vermögen Ein 53-Jähriger lernte über eine Dating-Plattform eine Frau kennen. Nach zahlreichen Überweisungen ist nun eine niedrige sechsstellige Summe weg. Von André Wilding 16.09.2026, 11:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was im Dezember 2025 mit einer Bekanntschaft auf einer Dating-Plattform begann, endete für einen 53-jährigen Österreicher mit einem enormen finanziellen Schaden. Der Mann erstattete schließlich Anzeige wegen schweren Betrugs.

Nach dem ersten Kontakt über die Plattform tauschten der Mann und die Frau ihre Handynummern aus. Danach kommunizierten die beiden über einen Messengerdienst.

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Frau berichtete von Geldproblemen

Im Laufe des Kontakts erzählte die Frau dem 53-Jährigen wiederholt von finanziellen Notlagen. Daraufhin begann der Mann, Geld zu überweisen.

Zwischen Mai 2026 und Anfang September 2026 tätigte er zumindest 18 Überweisungen. Das Geld ging dabei sowohl auf inländische als auch auf ausländische Bankkonten.

Schaden im sechsstelligen Bereich

Insgesamt entstand dem 53-Jährigen dadurch ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Eurobereich.

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Nach der Anzeige laufen nun weitere Ermittlungen zu dem schweren Betrugsverdacht.