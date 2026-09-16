Österreicher lernt Frau kennen und verliert Vermögen

Was im Dezember 2025 mit einer Bekanntschaft auf einer Dating-Plattform begann, endete für einen 53-jährigen Österreicher mit einem enormen finanziellen Schaden. Der Mann erstattete schließlich Anzeige wegen schweren Betrugs.
Nach dem ersten Kontakt über die Plattform tauschten der Mann und die Frau ihre Handynummern aus. Danach kommunizierten die beiden über einen Messengerdienst.
Im Laufe des Kontakts erzählte die Frau dem 53-Jährigen wiederholt von finanziellen Notlagen. Daraufhin begann der Mann, Geld zu überweisen.
Zwischen Mai 2026 und Anfang September 2026 tätigte er zumindest 18 Überweisungen. Das Geld ging dabei sowohl auf inländische als auch auf ausländische Bankkonten.
Insgesamt entstand dem 53-Jährigen dadurch ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Eurobereich.
Nach der Anzeige laufen nun weitere Ermittlungen zu dem schweren Betrugsverdacht.