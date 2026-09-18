StartseiteÖsterreichBurgenland
"Glasweise serviert" – die "Heute"-Kolumne von Herbert Oschep
Sabine Hertel
Glasweise serviert

Ehrliche Bodenständigkeit schlägt elitäre Blase

Stellen Sie sich einen Weinbauern vor, der den Lesezeitpunkt verpasst, weil er wochenlang über gendergerechte Schilder am Traktorweg debattiert ...
Herbert Oschep
Von Herbert Oschep
18.09.2026, 05:00
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Wenn Winzer so arbeiten würden wie Teile der Bundespolitik, stünde es schlecht um den vinophilen Jahrgang 2026, geprägt von Hitze, Dürre und fehlendem Niederschlag.

Wein sichert Burgenland 260 Millionen und 6.000 Jobs

Stellen Sie sich einen Weinbauern vor, der den Lesezeitpunkt verpasst, weil er wochenlang über gendergerechte Schilder am Traktorweg debattiert. Das Ergebnis wäre ein furchtbares Gesöff – völlig unverkäuflich.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Neu in "Heute": Glasweise serviert

Ab sofort schenkt Ihnen der Geschäftsführer der neu gegründeten Weintourismus Burgenland GmbH regelmäßig freitags an dieser Stelle ein. "Die Weinwirtschaft spielt für das Burgenland eine zentrale Rolle", so Oschep. Gemeinsam mit "Heute" wird er sein "Herzensthema" einem breiten Publikum bekannt machen und erlesene Tropfen vorstellen.

Genau das erleben wir heute. Eine abgehobene Elite verliert sich im Mikromanagement von Randthemen. Währenddessen verrotten die Kernaufgaben: Die Wirtschaft schrumpft, die Infrastruktur bröckelt und die Bürokratie erstickt viele Betriebe.

Boden und Reben nicht vernachlässigen

Ein guter Winzer weiß jedoch: Das Handwerk entscheidet sich an den faktischen Gegebenheiten. Wenn der Boden und die Reben vernachlässigt werden, rettet auch das modernste Marketing nichts.

Ehrliche Bodenständigkeit und der Fokus auf die realen Probleme schlagen elitäre Arroganz. Am Ende wollen die Bürger keine theoretischen Erziehungsversuche, sondern handfeste Ergebnisse: Stabilität, Wohlstand und gesunden Menschenverstand.

Bisher erschienen

Alle Kolumnen von Herbert Oschep zum Nachlesen:

Glasweise serviert Dürre, Hitze: Schluss mit Bodenversiegelungs-Wahnsinn 20. August 2026
Oschep verteidigt Frauen Nach Ruck-Rücktritt – der Weinkeller ist für alle da! 06. August 2026
Herbert Oschep verrät sie Das perfekte Match – Wein und Grillen: 3 Geheimtipps 10. Juli 2026
Unterstützung unserer Region Rot-Weiß-Rot muss auch beim Griff ins Weinregal gelten 26. Juni 2026
Brauchen echten Respekt 3 € im Supermarkt! Dramatischer Preisverfall bei Weinen 12. Juni 2026
"Kein überflüssiger Luxus" Unser Motto muss bleiben: Hauptsache, der Wein schmeckt 22. Mai 2026
"Heute"-Experte Herbert Oschep Patriotisch trinken! Unsere Winzer brauchen uns 08. Mai 2026
"Heute"-Experte Herbert Oschep Das sind 6 Wein-Geheimtipps für deinen Oster-Brunch 04. April 2026
"Das ist mein Wunsch" Weinchef will, dass wir uns reinen Wein (ein)schenken 27. Februar 2026
Bis zum Ganges ... Ein Wein, der auch in Indien für Furore sorgen würde 06. Februar 2026
Kein Schnäppchen! Flasche Wein um 2 Euro im Supermarkt ist frustrierend 31. Dezember 2025
Glasweise serviert 20-€-Wein in der Gastro um 80 € – da verlieren alle! 19. Dezember 2025
Wein, der uns verbindet "Ziehe meinen Hut": Spitzen-Bewertung für diesen Wein 05. Dezember 2025
Zwei neue Siegerweine Ein Achterl gegen die Ellbogen-Gesellschaft 07. November 2025
Pinot Blanc aus Schützen Diesen Wein solltest du dem Schwiegervater mitbringen 24. Oktober 2025
Cuvée macht Lust auf mehr Pannonischer Roter noch lange kein Toter – der Beweis 03. Oktober 2025
Unglaublicher Jahrgang kommt "Gänsehaut" bei diesem Roten um unter 10 Euro 19. September 2025
Longevity-Trend Jeder Schluck Wein ein Schritt Richtung Grab? Blödsinn! 29. August 2025
Das passt gut zur Glut Statt Bier: Ich empfehle diese tollen Weine zum Grillen 01. August 2025
Krone der Innovation Über Frauenbilder und Rosé mit unverschämt gutem Preis 27. Juni 2025
Warum wir Rote kühl trinken Ein Glühwein-ähnliches Gesöff im Juni? Nein, danke! 06. Juni 2025
Geschmackserlebnis Geheimtipp: Ein Top-Chardonnay um unter 10 Euro 09. Mai 2025
Erkenntnis der ProWein Bordeaux, Burgund, Burgenland – die Top-Weinregionen 21. März 2025
Wein und Gesundheit Gemeinsames Achterl wichtiger als im Netz zu verblöden 07. März 2025
An "woke Trendsetter": Wer alkoholfreien Wein will, soll Traubensaft trinken 14. Februar 2025

Daher bin ich sehr froh, dass die höchsten politischen Landesvertreter aus dem Burgenland und Niederösterreich alles tun, um ihren Winzerinnen und Winzern in herausfordernden Zeiten jene Unterstützung zu bieten, die ihnen tatsächlich hilft. Gut so. Auf den Jahrgang 2026: in der Menge geringer in der Qualität herausragend. Österreich halt. Kompliment.

Meine Empfehlung der Woche: Weingut Königshofer, Zweigelt 2024. Trinkfreudig, fruchtig, tolle Balance. Sehr innovativer junger Winzer aus Neusiedl.

Oscheps GLASifizierung: ★★★★✩

ho,Akt. 18.09.2026, 09:38, 18.09.2026, 05:00
Mehr zum Thema
Herbert OschepWeinBurgenlandWeintourismus Burgenland

Weiterlesen

Weitere Storys
Instagram
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote