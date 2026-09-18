i Die S31 wird das ganze Wochenende wegen Arbeiten gesperrt (Symbolbild). iStock Das ganze Wochenende Für wichtige Arbeiten – Schnellstraße komplett gesperrt Autofahrer aufgepasst: Die Burgenland-Schnellstraße S31 ist ab Freitagabend zwischen Weppersdorf und Neutal in beiden Richtungen dicht. Von Österreich Heute 18.09.2026, 11:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer am Wochenende auf der S31 unterwegs ist, muss einen Umweg einplanen. Die Schnellstraße wird zwischen Weppersdorf und Neutal in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

Die Totalsperre beginnt am Freitag um 18 Uhr und dauert bis Sonntag um 24 Uhr. Das teilte die Asfinag mit, wie der ORF berichtet.

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Umleitung über die B50

Der Verkehr wird je nach Fahrtrichtung abgeleitet: Wer aus dem Norden kommt, muss bei der Abfahrt Weppersdorf/Markt St. Martin von der S31 abfahren. Verkehrsteilnehmer aus dem Süden werden bei der Abfahrt Neutal abgeleitet. Die Umleitung führt über die B50.

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Brücke wird abgebrochen

Grund für die Sperre ist der Abbruch einer Brücke. Dieser ist laut Asfinag im Zuge des Sicherheitsausbaus der S31 notwendig.

Die Arbeiten werden bewusst an einem Wochenende durchgeführt, da dann mit einem geringeren Verkehrsaufkommen gerechnet wird. Ab Montag soll die S31 wieder ohne Einschränkungen befahrbar sein.