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Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort und leisteten Erste Hilfe.
Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort und leisteten Erste Hilfe.
Getty Images (Symbolbild)
Unfall in Gratwein-Straßengel

Moped-Lenker (17) ringt nach Crash mit Auto mit dem Tod

Bei einer Kollision zwischen einem Moped und einem Pkw am Sonntag in Gratwein-Straßengel wurde ein 17-Jähriger schwer verletzt.
André Wilding
Von André Wilding
12.10.2026, 07:17
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Mehrere Polizeistreifen wurden am Sonntag gegen 16.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L302 gerufen.

Ein 17-jähriger Mopedlenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung wollte von der L302 in die Kreuzstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem geradeaus fahrenden Pkw eines 77-jährigen Grazers.

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Der 17-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er vom Rettungsdienst in das UKH Graz gebracht und in weiterer Folge in die Kinderklinik überstellt. Dort wird er intensivmedizinisch behandelt.

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Umleitung eingerichtet

Für die Dauer der Unfallaufnahme richteten die Einsatzkräfte eine örtliche Umleitung ein. Am beteiligten Pkw entstand Sachschaden, das Fahrzeug blieb jedoch fahrbereit.

Ein beim 77-jährigen Pkw-Lenker durchgeführter Alkomattest verlief negativ.

wil,12.10.2026, 07:17
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