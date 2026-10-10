i Für den Graz Marathon 2026 (9. bis 11. Oktober 2026) wird ein historischer Teilnehmerrekord von über 15.000 angemeldeten Sportlerinnen und Sportlern verzeichnet. Instagram / grazmarathon Was du wissen solltest Graz-Marathon sorgt für Sperren und Öffi-Änderungen Der Graz-Marathon verwandelt Teile der Stadt am Wochenende in eine große Laufstrecke. Doch auch ein Stau-Chaos ist so gut wie vorprogrammiert. Von Österreich Heute 10.10.2026, 13:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die ersten Einschränkungen für den Graz Marathon 2026 beginnen bereits am Samstagvormittag (10. Oktober). Wegen der Aufbauarbeiten und der ersten Bewerbe werden der Burgring und der Opernring ab sofort (11 Uhr) für den Verkehr gesperrt.

Im Stadtpark kommen zwischen 16 Uhr und 17:30 Uhr weitere Sperren dazu. Für die Erzherzog-Johann-Allee nennt der ÖAMTC einen längeren Sperrzeitraum von 16 Uhr bis 21 Uhr. Am Sonntag weiten sich die Maßnahmen ab 7 Uhr auf große Teile des Grazer Stadtgebiets aus.

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Die Marathonroute führt von der Grazer Oper über die Keplerbrücke bis nach Weinzödl (und zurück). Sie bleibt am Sonntag bis 17 Uhr vollständig für den Verkehr gesperrt. In das betroffene Gebiet kann nur bis 7 Uhr eingefahren werden.

Eine Ausfahrt ist bis 9 Uhr über ausgewählte Stellen möglich, allerdings ausschließlich in Laufrichtung.

Doch die Einschränkungen reichen weit über den Start- und Zielbereich hinaus. Auf der Strecke liegen unter anderem Joanneumring, Radetzkystraße, Marburger Kai, Wielandgasse und Conrad-von-Hötzendorf-Straße.

Dazu kommen Abschnitte von Schönaugasse, Friedrichgasse, Pestalozzistraße, Grieskai und Lendkai.

Start- und Zielbereich beim Graz-Marathon 2026 zVg

Im Norden sind unter anderem Keplerstraße, Körösistraße, Grabenstraße und Theodor-Körner-Straße betroffen. Auch Lange Gasse und Kaiser-Franz-Josef-Kai liegen auf der Strecke. Auch die Keplerbrücke, Erzherzog-Johann-Brücke, Tegetthoffbrücke, Radetzkybrücke und Augartenbrücke sind während der Marathon-Sperren nicht befahrbar.

ÖAMTC empfiehlt große Umwege

Der ÖAMTC rät dazu, am Sonntag auf nicht unbedingt notwendige Autofahrten in die Grazer Innenstadt zu verzichten. Wer die Stadt dennoch durchqueren muss, sollte die gesperrten Bereiche weiträumig umfahren.

Als Nord-Süd-Verbindung nennt der Club Bahnhofgürtel – Eggenberger Gürtel – Lazarettgürtel. Ost-West-Querungen bleiben über Wiener Straße – Andritzer Reichsstraße, Kalvariengürtel – Unterflurtrasse Grabengürtel sowie Puntigamer Straße – Südgürtel – Liebenauer Gürtel möglich. Trotzdem sollten Verkehrsteilnehmer mehr Zeit für ihre Wege einplanen.

Wer den Marathon vor Ort verfolgen und die Teilnehmer anfeuern möchte (ab 9:30 Uhr), sollte das Auto möglichst auf einem Park-and-Ride-Platz abstellen. Auch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln ist allerdings mit Einschränkungen zu rechnen.

Änderungen bei Bim und Bus

Änderungen betreffen auch mehrere Straßenbahn- und Buslinien. So wird am Sonntag von 7 bis etwa 17 Uhr für die Straßenbahnlinien 1, 4, 5, 7 und 16 ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

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Weiters werden die Buslinien 31E, 32, 34, 39, 40, 53, 58, 62, 63, 66 und 67E umgeleitet bzw. verkürzt geführt und die Linie 39 teilweise eingestellt.