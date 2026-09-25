Roboter läuft Marathon in unter 4,5 Stunden

Der Roboter "Raibo2" bewältigte die 42,195 Kilometer lange Marathonstrecke in 4 Stunden und 19 Minuten. Das Besondere: Die Maschine schaffte das mit nur einer einzigen Batterieladung und lief dabei gemeinsam mit menschlichen Läufern.
Es war das erste Mal, dass ein vierbeiniger Roboter bei einer offiziellen Veranstaltung außerhalb von Laborbedingungen einen kompletten Marathon absolvierte. Der Lauf selbst fand bereits vor knapp zwei Jahren statt, doch jetzt wurden die Ergebnisse veröffentlicht.
Die südkoreanischen Wissenschaftler führen die bemerkenswerte Effizienz von Raibo2 unter anderem auf leichtere Roboterbeine, optimierte Antriebsschaltungen sowie Bewegungsabläufe zurück, die mithilfe maschinellen Lernens trainiert wurden, berichtet Der Spiegel.
Vierbeinige Maschinen können sich im Gegensatz zu Robotern mit Rädern auch in unwegsamem Gelände und in Bergregionen gut bewegen. Allerdings benötigen sie dafür vergleichsweise viel Energie, weil sie bei jedem Schritt ihr eigenes Gewicht abfangen müssen.
Durch den erhöhten Bewegungsradius könnten sich die Einsatzgebiete für vierbeinige Roboter in Zukunft deutlich ausweiten. Denkbar seien etwa Liefer- und Patrouillenaufgaben oder Rettungseinsätze in Berg- und Katastrophengebieten, so die Forschenden.