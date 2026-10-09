i In der Steiermark gab es sieben Anzeigen wegen Verstößen gegen das Kopftuchverbot. IMAGO/Funke Foto Services Gespräche gescheitert Verstoß gegen Kopftuchverbot – Eltern werden angezeigt Kopftuch trotz Verbot: In der Steiermark wurden seit Schulbeginn zehn Verstöße gemeldet. In sieben Fällen folgten Anzeigen gegen die Eltern. Von Newsdesk Heute 09.10.2026, 16:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren sorgt vielerorts für Aufregung und Verstöße – so auch in der Steiermark. Obwohl sich die meisten Betroffenen an die seit diesem Schuljahr geltende Regelung halten würden, gebe es auch ein paar schwarze Schafe, die die Maßnahme ablehnen, heißt es seitens der Bildungsbehörden.

So seien seit Schulbeginn zehn Verstöße bei der Bildungsdirektion gemeldet worden, berichtet die "Kleine Zeitung". Besonders gravierend ist die Lage demnach in sieben Fällen. Hier wurde Anzeige gegen die Eltern erstattet.

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Gespräche halfen nicht

Eine Anzeige soll allerdings die letzte Konsequenz sein. Bei Verstößen sind zunächst die Lehrkräfte gefordert. Sie müssen die betroffenen Schülerinnen auf das Verbot hinweisen. Fruchtet diese erste Maßnahme nicht, so steht ein Gespräch zwischen den Eltern und der Schulleitung an. Ergibt sich daraus keine Lösung, wird die Bildungsbehörde eingeschaltet, die es abermals mit einem Gespräch versucht.

Erst wenn all diese Vorgänge keine Einsicht bringen, kommt es zur Anzeige. Bei den zehn gemeldeten Fällen kam es bereits zu neun Gesprächen. Seitens der Bildungsbehörde war von einer "ruhigen und respektvollen Atmosphäre" die Rede. Dennoch tauchten in sieben Fällen die Mädchen danach wieder mit Kopftuch in der Schule auf.

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Diese Strafen drohen

Nun drohen den Eltern Strafen in der Höhe zwischen 150 und 800 Euro. Sie können allerdings auch Beschwerde vor dem Landesverwaltungsgericht einreichen. Ein Vorgängergesetz wurde bereits 2020 vom Verfassungsgerichtshof gekippt.

Seitens der steirischen Bildungsdirektion merkte man an, dass das Kopftuchthema nur einen kleinen Teil der insgesamt 75.000 Schülerinnen im Bundesland betreffe. Betroffene Schulen würden Hilfe von der Präventionsstelle der Bildungsdirektion erhalten.