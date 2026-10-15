i In Graz kommt es zu neuen Sparmaßnahmen (Symbolbild). iStock Ab 2027 Aus für Gratis-Bim durch Stadt! Graz muss weiter sparen Schlechte Nachrichten für Öffi-Fahrer in Graz: Die kostenlose Altstadtbim wird eingestellt. Der Grund: Sparmaßnahmen. Von Österreich Heute 15.10.2026, 09:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gratis durch die Grazer Innenstadt fahren – damit ist bald Schluss. Mit 1. Jänner 2027 soll die kostenlose Altstadtbim eingestellt werden. Die Stadt begründet das Aus unter anderem mit der steigenden Zahl an Klimaticket-Nutzern.

Gratis-Altstadtbim ist bald Geschichte

Bislang können Fahrgäste bestimmte Straßenbahnstrecken in der Grazer Innenstadt kostenlos nutzen. Ab 1. Jänner 2027 soll dieses Angebot der Vergangenheit angehören. Die Stadt erhofft sich dadurch auch, dass Besucher die Innenstadt künftig verstärkt zu Fuß erkunden, anstatt sie mit der Straßenbahn lediglich zu durchqueren.

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Doch die Altstadtbim ist nicht das einzige Öffi-Angebot, bei dem Graz den Sparstift ansetzt. Die kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel an den Adventsamstagen wird ebenfalls eingeschränkt. Statt an bisher vier Samstagen soll die Adventfreifahrt künftig nur noch an drei Samstagen gelten.

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Schloßbergbahn bekommt eigenen Tarif

Auch bei der Schloßbergbahn steht eine Änderung bevor. Sie soll künftig einen eigenen Tarif erhalten und damit nicht mehr automatisch mit regulären Zeitkarten des Verkehrsverbundes nutzbar sein. Wie viel eine Fahrt künftig kostet, geht aus dem vorgestellten Maßnahmenpaket noch nicht hervor.

Beim Ressourcenpark fallen außerdem die verlängerten Öffnungszeiten an langen Samstagen bis 20 Uhr weg. Künftig soll der Park von Montag bis Samstag regulär von 8 bis 18 Uhr geöffnet sein.