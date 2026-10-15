i Die Polizei zog den Autofahrer aus dem Verkehr. Heute (Symbolbild) Mit 122 km/h durch Graz Polizei kann Auto von Raser (27) nicht einkassieren Mit 122 statt erlaubten 50 km/h raste ein 27-Jähriger durch Graz. Bei der Polizeikontrolle stellte sich heraus: Der Lenker war alkoholisiert. Von André Wilding 15.10.2026, 11:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit mehr als dem Doppelten der erlaubten Geschwindigkeit war ein Autofahrer in Graz unterwegs. Doch das war nicht das einzige Problem: Als Polizisten den 27-Jährigen stoppten, stellten sie auch eine Alkoholisierung fest.

Gegen 22.45 Uhr wurde eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung auf den Pkw aufmerksam. Der Wagen war auf der Triester Straße mit 122 km/h unterwegs, obwohl dort nur Tempo 50 erlaubt ist.

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Führerschein sofort weg

Die Polizisten hielten das Fahrzeug an und kontrollierten den Lenker, einen 27-jährigen Grazer. Dabei wurde eine mittelgradige Alkoholisierung festgestellt.

Für den Mann war die Fahrt damit beendet. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und nahmen ihm den Führerschein ab.

Auto durfte er behalten

Obwohl der Grazer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 72 km/h überschritten hatte, wurde der Wagen nicht beschlagnahmt. Der Grund: Das Fahrzeug war nicht auf den 27-Jährigen zugelassen.

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Weshalb der Lenker mit derart hoher Geschwindigkeit durch das Ortsgebiet fuhr, ist nicht bekannt.