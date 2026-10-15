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Die Polizei zog den Autofahrer aus dem Verkehr.
Die Polizei zog den Autofahrer aus dem Verkehr.
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Mit 122 km/h durch Graz

Polizei kann Auto von Raser (27) nicht einkassieren

Mit 122 statt erlaubten 50 km/h raste ein 27-Jähriger durch Graz. Bei der Polizeikontrolle stellte sich heraus: Der Lenker war alkoholisiert.
Von André Wilding
15.10.2026, 11:45
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Mit mehr als dem Doppelten der erlaubten Geschwindigkeit war ein Autofahrer in Graz unterwegs. Doch das war nicht das einzige Problem: Als Polizisten den 27-Jährigen stoppten, stellten sie auch eine Alkoholisierung fest.

Gegen 22.45 Uhr wurde eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung auf den Pkw aufmerksam. Der Wagen war auf der Triester Straße mit 122 km/h unterwegs, obwohl dort nur Tempo 50 erlaubt ist.

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Führerschein sofort weg

Die Polizisten hielten das Fahrzeug an und kontrollierten den Lenker, einen 27-jährigen Grazer. Dabei wurde eine mittelgradige Alkoholisierung festgestellt.

Für den Mann war die Fahrt damit beendet. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und nahmen ihm den Führerschein ab.

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Auto durfte er behalten

Obwohl der Grazer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 72 km/h überschritten hatte, wurde der Wagen nicht beschlagnahmt. Der Grund: Das Fahrzeug war nicht auf den 27-Jährigen zugelassen.

Weshalb der Lenker mit derart hoher Geschwindigkeit durch das Ortsgebiet fuhr, ist nicht bekannt.

wil, 15.10.2026, 11:45
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