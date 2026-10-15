i Die Polizei empfiehlt, zusätzliche Fahrzeit einzuplanen und die betroffenen Straßen nach Möglichkeit zu umfahren. iStock (Symbolbild) Großeinsatz in Graz Fahrrad-Demo legt am Freitag Innenstadt völlig lahm Aufgrund einer Fahrraddemonstration ist am Freitag mit Verkehrsbehinderungen im Grazer Stadtgebiet zu rechnen. Die Hintergründe. Von André Wilding 15.10.2026, 10:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Versammlung wurde der zuständigen Behörde für den Zeitraum von 15:00 bis 19:45 Uhr ordnungsgemäß angezeigt.

Die Fahrraddemonstration selbst startet um 17:00 Uhr am Europaplatz und führt über den Bahnhofgürtel, Eggenberger Gürtel, Lazarettgürtel, die Triester Straße und den Weblinger Gürtel zum Verteilerkreis Webling.

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Von dort verläuft die Route über die Kärntner Straße, Lazarettgasse, Elisabethinergasse, Volksgartenstraße, den Lendplatz und die Mariahilfer Straße zum Mariahilferplatz. Dort ist ab 18:15 Uhr eine Abschlusskundgebung geplant. Entgegen der ursprünglich vom Veranstalter veröffentlichten Route ist eine Fahrt über die Pyhrnautobahn (A9) nicht vorgesehen.

Verkehrsbehinderungen einplanen

Vor allem zwischen 17:00 und 18:15 Uhr ist entlang der Demonstrationsroute mit vorübergehenden Verkehrsanhaltungen und Verzögerungen zu rechnen. Auch der öffentliche Verkehr kann punktuell betroffen sein.

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Die Polizei empfiehlt, zusätzliche Fahrzeit einzuplanen und die betroffenen Straßen nach Möglichkeit zu umfahren.