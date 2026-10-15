Startseite Österreich Steiermark
Die Polizei empfiehlt, zusätzliche Fahrzeit einzuplanen und die betroffenen Straßen nach Möglichkeit zu umfahren.
Die Polizei empfiehlt, zusätzliche Fahrzeit einzuplanen und die betroffenen Straßen nach Möglichkeit zu umfahren.
iStock (Symbolbild)
Großeinsatz in Graz

Fahrrad-Demo legt am Freitag Innenstadt völlig lahm

Aufgrund einer Fahrraddemonstration ist am Freitag mit Verkehrsbehinderungen im Grazer Stadtgebiet zu rechnen. Die Hintergründe.
Von André Wilding
15.10.2026, 10:30
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Die Versammlung wurde der zuständigen Behörde für den Zeitraum von 15:00 bis 19:45 Uhr ordnungsgemäß angezeigt.

Die Fahrraddemonstration selbst startet um 17:00 Uhr am Europaplatz und führt über den Bahnhofgürtel, Eggenberger Gürtel, Lazarettgürtel, die Triester Straße und den Weblinger Gürtel zum Verteilerkreis Webling.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Von dort verläuft die Route über die Kärntner Straße, Lazarettgasse, Elisabethinergasse, Volksgartenstraße, den Lendplatz und die Mariahilfer Straße zum Mariahilferplatz. Dort ist ab 18:15 Uhr eine Abschlusskundgebung geplant. Entgegen der ursprünglich vom Veranstalter veröffentlichten Route ist eine Fahrt über die Pyhrnautobahn (A9) nicht vorgesehen.

Auch interessant

Radfahrer stirbt bei Crash – Fußball-Profi am Steuer
Radfahrer missachtet Rotlicht und kracht in Auto
Groß-Demos legen mehrere Städte in Österreich lahm

Verkehrsbehinderungen einplanen

Vor allem zwischen 17:00 und 18:15 Uhr ist entlang der Demonstrationsroute mit vorübergehenden Verkehrsanhaltungen und Verzögerungen zu rechnen. Auch der öffentliche Verkehr kann punktuell betroffen sein.

Die Polizei empfiehlt, zusätzliche Fahrzeit einzuplanen und die betroffenen Straßen nach Möglichkeit zu umfahren.

wil, 15.10.2026, 10:30
Mehr zum Thema
Graz Demonstration Fahrrad Radfahren

Weiterlesen

Weitere Storys
Verkehr Polizeieinsatz Österreich Steiermark LPD Steiermark Polizei
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote