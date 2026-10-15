i Ein Rettungseinsatz behinderte den Verkehr (Symbolbild). iStock Verkehr unterbrochen Schüler von Bim erfasst – Unfall meilenweit zu hören Schwerer Unfall in Graz: In der Smart City wurde am Donnerstag ein Kind offenbar von einer Straßenbahn erfasst. Von Österreich Heute 15.10.2026, 16:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bange Momente in der Grazer Waagner-Biro-Straße: Dort kam es am Donnerstag kurz nach 15 Uhr zu einem Unfall mit einer Straßenbahn.

Ersten Informationen zufolge dürfte ein Schüler von einer Bim erfasst worden sein.

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Augenzeugen schildern die dramatischen Momente: "Der Aufprall war bis zum Spielplatz zu hören", heißt es in der "Kleinen Zeitung".

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Ersatzverkehr für Linie 6 eingerichtet

Aufgrund des Rettungseinsatzes kann die Straßenbahnlinie 6 derzeit nicht fahren. Die Holding Graz Linien haben einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Diese fahren ab der Laudongasse.