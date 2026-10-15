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Ein Rettungseinsatz behinderte den Verkehr (Symbolbild).
Ein Rettungseinsatz behinderte den Verkehr (Symbolbild).
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Verkehr unterbrochen

Schüler von Bim erfasst – Unfall meilenweit zu hören

Schwerer Unfall in Graz: In der Smart City wurde am Donnerstag ein Kind offenbar von einer Straßenbahn erfasst.
Von Österreich Heute
15.10.2026, 16:17
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Bange Momente in der Grazer Waagner-Biro-Straße: Dort kam es am Donnerstag kurz nach 15 Uhr zu einem Unfall mit einer Straßenbahn.

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Ersten Informationen zufolge dürfte ein Schüler von einer Bim erfasst worden sein.

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Augenzeugen schildern die dramatischen Momente: "Der Aufprall war bis zum Spielplatz zu hören", heißt es in der "Kleinen Zeitung".

Ersatzverkehr für Linie 6 eingerichtet

Aufgrund des Rettungseinsatzes kann die Straßenbahnlinie 6 derzeit nicht fahren. Die Holding Graz Linien haben einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Diese fahren ab der Laudongasse.

red, 15.10.2026, 16:17
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