Schüler von Bim erfasst – Unfall meilenweit zu hören

Bange Momente in der Grazer Waagner-Biro-Straße: Dort kam es am Donnerstag kurz nach 15 Uhr zu einem Unfall mit einer Straßenbahn.
Ersten Informationen zufolge dürfte ein Schüler von einer Bim erfasst worden sein.
Augenzeugen schildern die dramatischen Momente: "Der Aufprall war bis zum Spielplatz zu hören", heißt es in der "Kleinen Zeitung".
Aufgrund des Rettungseinsatzes kann die Straßenbahnlinie 6 derzeit nicht fahren. Die Holding Graz Linien haben einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Diese fahren ab der Laudongasse.