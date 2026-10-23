i Die Mephistos Höllenfürsten aus Oeynhausen sammelten bei einer Charity-Ausstellung 2.500 Euro für ein Kinderhospiz. privat Niederösterreich Brauchtumsverein sammelt Spenden für kranke Kinder Schaurige Masken für den guten Zweck: In Baden veranstalteten die Mephistos Höllenfürsten eine Charity-Ausstellung zugunsten schwer kranker Kinder. Von Niederösterreich Heute 23.10.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schaurige Krampusmasken, kunstvolle Gewänder und jede Menge Herz für den guten Zweck: Der Brauchtumsverein Mephistos Höllenfürsten aus Oeynhausen (Bezirk Baden) veranstaltete am 10. und 11. Oktober seine bereits vierte Charity-Maskenausstellung in der Eventhalle Halle B in Baden. Die Mephistos Höllenfürsten aus Oeynhausen sammelten bei einer Charity-Ausstellung 2.500 Euro für ein Kinderhospiz.

Unter dem Motto "Brauchtum verbindet" präsentierten namhafte Krampusvereine aus ganz Österreich ihre aufwendig gestalteten Masken und Kostüme. Besucher konnten außerdem Schnitzern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Auch Tätowierungen, Piercings, handgefertigte Kunstwerke, Kinderschminken und Livemusik standen auf dem Programm. Für die Verpflegung sorgten ein Foodtruck und frisch gebrautes Bier der Beer Enjoyer aus Perchtoldsdorf.

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Hilfe für schwer kranke Kinder

Der familien-, kinder- und behindertenfreundliche Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, mit der jährlichen Veranstaltung Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen. Heuer fiel die Wahl auf das Kinderhospiz Lichtblickhof in Wien.

Eröffnet wurde die Ausstellung von den Vereinsobleuten Vanessa und Andreas Kossits, Verena Bittermann vom Lichtblickhof, Tribuswinkels Ortsvorsteher Stefan Magloth sowie der Badener Gemeinderätin Petra Haslinger.

Der Erlös der Charity-Veranstaltung kommt den tiergestützten Therapien für schwer kranke Kinder und deren Familien am Lichtblickhof zugute. Damit soll den betroffenen Familien in schwierigen Zeiten geholfen werden.