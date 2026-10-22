i Der Bahnhof in Krems "Heute" Ab Dezember Krems greift durch: Strenges Alkoholverbot am Bahnhof Neue Regeln in Krems! Ab Dezember sind Alkohol am Bahnhofplatz und das Füttern von Tauben in weiten Teilen der Innenstadt verboten. Von Niederösterreich Heute 22.10.2026, 14:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Kremser Bahnhofplatz ist bald Schluss mit öffentlichem Alkoholkonsum: Der Gemeinderat hat am Mittwoch (21. Oktober) einstimmig ein Alkoholverbot beschlossen. Ab 1. Dezember 2026 darf am Bahnhofplatz sowie in der Scheidtenbergerstraße, der Wertheimstraße und im Wertheimpark kein Alkohol mehr konsumiert werden.

Hintergrund sind wiederholte Beschwerden über alkoholisierte Personengruppen im Bahnhofsbereich. Auch die zunehmende Verschmutzung durch Tauben und Dohlen sorgte für Ärger.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Auch Taubenfüttern wird verboten

Gleichzeitig beschloss der Gemeinderat ein weitreichendes Taubenfütterungsverbot. Dieses gilt ebenfalls ab 1. Dezember – unter anderem am Bahnhofplatz, Dreifaltigkeitsplatz, Hafnerplatz und Pfarrplatz, in der Fußgängerzone der Altstadt sowie im Stadtpark, Eyblpark und Wertheimpark.

Auch entlang der Donau zwischen Mauterner Brücke und Sankt Pöltener Brücke ist das Füttern künftig untersagt. Damit soll verhindert werden, dass sich große Taubenschwärme bilden und durch ausgestreutes Futter Ratten angelockt werden.

Neuer Taubenschlag für 600 Tiere

Die Stadt setzt aber nicht nur auf Verbote: Im Parkdeck OST entsteht bis Ende Oktober ein rund 25 Quadratmeter großer Taubenschlag. Dort werden die Tiere künftig betreut und gefüttert.

Die Bilder des Tages i ?

Die derzeit auf rund 600 Tiere geschätzte Taubenpopulation soll langfristig reduziert werden. Dafür werden gelegte Eier gegen Gipsattrappen ausgetauscht. Die Betreuung übernimmt der Verein Stadttaubenhilfe Krems.

Alkoholverbot am Bahnhof Krems Die nun beschlossenen Maßnahmen gehen auf ein Arbeitsgespräch im Juni zurück. Das Bild entstand bei einem Lokalaugenschein am Kremser Bahnhof und zeigt Polizeikommandant Robert Weidenauer, den stellvertretenden Leiter der Straßenreinigung am Magistrat Krems, Gerald Göls, Bahnhofsmanagerin Irene Brandtner (ÖBB Immobilien), Bürgermeister Peter Molnar, Geschäftsführerin Manuela Leoni-Schindlegger (Verein Impulse Krems), den Bereichsleiter für Bezirksverwaltung und Gemeindebehörde Hannes Zimmermann (Magistrat Krems) sowie die Polizeibedienstete Julia Tüchler – von links.

Bürgermeister: "Nicht Menschen ausgrenzen"

Bürgermeister Peter Molnar betont, dass es nicht darum gehe, bestimmte Personengruppen zu verdrängen: "Dabei geht es nicht darum, Menschen auszugrenzen, sondern um klare Regeln, gegenseitige Rücksichtnahme und ein gutes Miteinander im öffentlichen Raum."

Auch Sicherheitsstadtrat Christoph Hofbauer setzt auf begleitende Sozialarbeit: "Denn wir wollen das Problem lösen und nicht einfach an einen anderen Ort verlagern."

Polizei und ÖBB sollen das Alkoholverbot durch Kontrollen unterstützen. Gleichzeitig sind Streetworker verstärkt unterwegs. Der Bahnhofplatz wird zudem mehrmals wöchentlich mit einer Kehrmaschine gereinigt.