Krems greift durch: Strenges Alkoholverbot am Bahnhof

Am Kremser Bahnhofplatz ist bald Schluss mit öffentlichem Alkoholkonsum: Der Gemeinderat hat am Mittwoch (21. Oktober) einstimmig ein Alkoholverbot beschlossen. Ab 1. Dezember 2026 darf am Bahnhofplatz sowie in der Scheidtenbergerstraße, der Wertheimstraße und im Wertheimpark kein Alkohol mehr konsumiert werden.
Hintergrund sind wiederholte Beschwerden über alkoholisierte Personengruppen im Bahnhofsbereich. Auch die zunehmende Verschmutzung durch Tauben und Dohlen sorgte für Ärger.
Gleichzeitig beschloss der Gemeinderat ein weitreichendes Taubenfütterungsverbot. Dieses gilt ebenfalls ab 1. Dezember – unter anderem am Bahnhofplatz, Dreifaltigkeitsplatz, Hafnerplatz und Pfarrplatz, in der Fußgängerzone der Altstadt sowie im Stadtpark, Eyblpark und Wertheimpark.
Auch entlang der Donau zwischen Mauterner Brücke und Sankt Pöltener Brücke ist das Füttern künftig untersagt. Damit soll verhindert werden, dass sich große Taubenschwärme bilden und durch ausgestreutes Futter Ratten angelockt werden.
Die Stadt setzt aber nicht nur auf Verbote: Im Parkdeck OST entsteht bis Ende Oktober ein rund 25 Quadratmeter großer Taubenschlag. Dort werden die Tiere künftig betreut und gefüttert.
Die derzeit auf rund 600 Tiere geschätzte Taubenpopulation soll langfristig reduziert werden. Dafür werden gelegte Eier gegen Gipsattrappen ausgetauscht. Die Betreuung übernimmt der Verein Stadttaubenhilfe Krems.
Bürgermeister Peter Molnar betont, dass es nicht darum gehe, bestimmte Personengruppen zu verdrängen: "Dabei geht es nicht darum, Menschen auszugrenzen, sondern um klare Regeln, gegenseitige Rücksichtnahme und ein gutes Miteinander im öffentlichen Raum."
Auch Sicherheitsstadtrat Christoph Hofbauer setzt auf begleitende Sozialarbeit: "Denn wir wollen das Problem lösen und nicht einfach an einen anderen Ort verlagern."
Polizei und ÖBB sollen das Alkoholverbot durch Kontrollen unterstützen. Gleichzeitig sind Streetworker verstärkt unterwegs. Der Bahnhofplatz wird zudem mehrmals wöchentlich mit einer Kehrmaschine gereinigt.