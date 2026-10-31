i Vier Buslinien fahren am 1. November kostenlos aus den Stadtvierteln zum Friedhof und retour. Stadt Wiener Neustadt/Weller Allerheiligen Gratis-Busse bringen Besucher zum Friedhof Zu Allerheiligen bietet Wiener Neustadt wieder kostenlose Busfahrten zum Friedhof an. Die Busse fahren stündlich aus mehreren Stadtvierteln. Von Niederösterreich Heute 31.10.2026, 10:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer zu Allerheiligen die Gräber seiner Angehörigen besuchen möchte, kann in Wiener Neustadt das Auto stehen lassen. Die Stadt bietet am Sonntag, 1. November, wieder kostenlose Busfahrten aus den Stadtvierteln zum Friedhof und retour an. Die Aktion hat mittlerweile Tradition.

Gratis-Service vor allem für Senioren

Besonders ältere Menschen und Bürger ohne eigenes Auto sollen von dem Angebot profitieren. "Gerade für Menschen, die auf unseren Busverkehr angewiesen sind, ist unsere Allerheiligen-Aktion eine wertvolle Serviceleistung, die wir als Stadt alle Jahre wieder gerne anbieten", betonen Bürgermeister Klaus Schneeberger und Verkehrsstadtrat Franz Dinhobl.

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Mit der Aktion wolle man nicht nur den Friedhofsbesuch erleichtern, sondern auch den öffentlichen Verkehr stärken.

Linien bringen Besucher zum Friedhof

Die Busse der Linien 1, 2, 3 sowie 4+5A verkehren am 1. November stündlich. Angefahren wird der Friedhof unter anderem von der Breitenauer Siedlung, dem Schafflerhof, der Libellengasse, dem Olof Palme-Platz, der Badener Siedlung und der Kleegasse.

Die ersten Fahrten starten je nach Linie zwischen 10.49 und 11.34 Uhr. Die letzten Rückfahrten vom Friedhof erfolgen zwischen 18.44 und 19.06 Uhr.

Achtung: Bei den Linien 4+5A kommt es wegen der gesperrten Unterführung Kollonitschgasse zu einer geänderten Streckenführung. Fahrgäste sollten deshalb die Aushänge an den Haltestellen beachten.