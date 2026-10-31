i Wirbel um Aus von Postpartner in Traismauer iStock (Symbol); Screenshot Facebook / Stadtgemeinde Traismauer ("Heute"-Montage) Ärger in Traismauer Post sperrt zu – "Müssen jetzt großen Umweg fahren" Mit 30.10. sperrt die Postpartnerstelle in Traismauer zu. Kunden müssen künftig nach Herzogenburg ausweichen. Bürger üben scharfe Kritik. Von Erich Wessely 31.10.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Traismauer (Bezirk St. Pölten) sorgt die bevorstehende Schließung der Postpartnerstelle für großen Unmut. Bereits mit Freitag, 30. Oktober, ist Schluss. Wer künftig Pakete abholen, Briefe aufgeben oder andere Postgeschäfte erledigen möchte, muss vorerst nach Herzogenburg ausweichen. Für viele Betroffene bedeutet das einen erheblichen Umweg.

Große Aufregung auf Facebook

Die Ankündigung der Stadtgemeinde sorgt in den sozialen Medien für heftige Kritik – auch verbunden mit der neuen Paketabgabe. Zahlreiche Betroffene machen ihrem Ärger auf Facebook Luft. Besonders der zusätzliche Weg nach Herzogenburg stößt auf Unverständnis. Statt die Postgeschäfte bequem im eigenen Ort erledigen zu können, müssen Kunden künftig in die Nachbargemeinde fahren.

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Die zuständige Postfiliale befindet sich in der St. Pöltner Straße 46–52 in Herzogenburg. Geöffnet ist sie Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie von 13.30 bis 17 Uhr.

Gemeinde "wurde nicht informiert"

Auch bei der Stadtgemeinde herrscht Unverständnis über die kurzfristige Schließung. Wie Bürgermeister Herbert Pfeffer erklärt, sei die Gemeinde weder vom bisherigen Betreiber noch von der Österreichischen Post AG offiziell über das vorzeitige Aus informiert worden.

Ursprünglich sei von einem Ende der Partnerschaft erst im Dezember 2026 die Rede gewesen. Erst im Zuge kurzfristig anberaumter Gespräche mit der Post habe man erfahren, dass die Postpartnerstelle bereits Ende Oktober schließen werde.

Eine Verlängerung des bisherigen Betriebs bis Jahresende kam nicht zustande.

Bürgermeister sucht nach Lösung

Die Stadtgemeinde reagierte und nahm gemeinsam mit der Post Kontakt zu möglichen Nachfolgern auf. Sogar eine Übernahme des Betriebs durch die Gemeinde wurde als Alternative geprüft.

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"Dass wir über die vorzeitige Beendigung der Postpartnerschaft nicht offiziell informiert wurden, hat den verfügbaren Zeitraum für die Suche nach einer Nachfolgelösung erheblich verkürzt", kritisiert Bürgermeister Herbert Pfeffer (SPÖ).

Neuer Postpartner erst im Jänner?

Immerhin zeichnet sich inzwischen eine mögliche Lösung ab. Einer der von der Stadtgemeinde vorgeschlagenen Interessenten dürfte die Postpartnerstelle übernehmen. Die Post arbeitet derzeit daran, eine entsprechende Vereinbarung abzuschließen. Eine endgültige Bestätigung gibt es allerdings noch nicht.

Nach derzeitigen Informationen könnte frühestens Mitte Jänner 2027 wieder ein Postpartner in Traismauer zur Verfügung stehen.

Bis dahin heißt es für die Bürger allerdings: Wer seine Postgeschäfte erledigen möchte, muss den zusätzlichen Weg nach Herzogenburg in Kauf nehmen. Der Ärger darüber ist jedenfalls groß.