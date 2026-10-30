i Korneuburg und einen 41-jährigen serbischen Staatsbürger noch vor Ort vorläufig fest." fetchpriority="high" /> Die Ermittler nahmen einen 30-Jährigen aus dem Bezirk Korneuburg und einen 41-jährigen serbischen Staatsbürger noch vor Ort vorläufig fest. iStock Schlitten im Millionenwert Betrug mit Luxusautos – Zwei Männer festgenommen Zwei Männer wollten offenbar mit gefälschten Bankunterlagen teure Autos ergaunern. In Wiener Neustadt klickten jetzt die Handschellen. Von Victoria Carina Frühwirth 30.10.2026, 12:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein dreister Betrugsversuch mit Luxusautos beschäftigt die Polizei in Niederösterreich. Zwei Männer sollen versucht haben, mit gefälschten Bankunterlagen an Fahrzeuge im Wert von mehreren Millionen Euro zu kommen. Am Mittwoch, 28. Oktober, schlugen die Ermittler in Wiener Neustadt zu.

Sieben Autos im Millionenwert im Visier

Der Fall nahm Anfang Oktober seinen Lauf. Ein Autohaus in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) erhielt eine Finanzierungsanfrage einer Firma für gleich sieben Fahrzeuge. Der Gesamtwert lag im siebenstelligen Eurobereich. Um das Geschäft abzuwickeln, wurden auch entsprechende Bankunterlagen übermittelt. Doch die Sache hatte einen Haken: Als das Autohaus bei der Bank nachfragte, stellte sich heraus, dass die Dokumente gefälscht waren.

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Nach einem Telefonat mit einem Verkäufer ließen die zunächst unbekannten Verdächtigen von ihrem Vorhaben ab.

Polizei wartet im Autohaus auf Verdächtige

Ende Oktober versuchten es mutmaßlich dieselben Täter erneut. Diesmal nahmen sie ein Autohaus in Wiener Neustadt ins Visier und erkundigten sich telefonisch nach einem Pkw im sechsstelligen Eurobereich.

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Am Mittwoch, 28. Oktober, tauchten schließlich zwei Männer persönlich im Geschäft auf. Was sie offenbar nicht ahnten: Die Polizei hatte bereits den Verdacht, dass ein Zusammenhang mit dem Betrugsversuch in Perchtoldsdorf bestand. Die beiden Männer verwendeten nämlich denselben Firmennamen wie beim ersten Vorfall. Für die Kripo war das ein entscheidender Hinweis.

Zwei Männer sitzen jetzt hinter Gittern

Die Ermittler nahmen einen 30-Jährigen aus dem Bezirk Korneuburg und einen 41-jährigen serbischen Staatsbürger noch vor Ort vorläufig fest.

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Bei ihren Einvernahmen zeigten sich beide nicht geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sie in die Justizanstalten Wiener Neustadt und Korneuburg eingeliefert.