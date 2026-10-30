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Zwischen Purgstall an der Erlauf und Oberndorf an der Melk kam eine Autolenkerin aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.
Zwischen Purgstall an der Erlauf und Oberndorf an der Melk kam eine Autolenkerin aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.
DOKU NÖ
Pkw bleibt am Dach liegen

Auto überschlägt sich – Lenkerin landet im Graben

Heftiger Unfall am Donnerstagabend im Bezirk Scheibbs: Eine Lenkerin kam von der Straße ab, ihr Auto überschlug sich und blieb am Dach liegen.
Von Victoria Carina Frühwirth
30.10.2026, 11:14
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Zwischen Purgstall an der Erlauf und Oberndorf an der Melk kam am 29. Oktober eine Autolenkerin aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Ihr Pkw schlitterte in den Straßengraben, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

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Rettung und Feuerwehr rücken aus

Die Rettungsleitstelle Notruf Niederösterreich alarmierte umgehend das Rote Kreuz Scheibbs. Die Rettungskräfte versorgten die Lenkerin noch direkt an der Unfallstelle. Ob und wie schwer die Frau verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt.

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Auch die Feuerwehr Purgstall an der Erlauf rückte zum Unfallort aus. Die Einsatzkräfte mussten das auf dem Dach liegende Fahrzeug zunächst mit einer Seilwinde wieder auf die Räder stellen.

Feuerwehr macht Straße wieder frei

Anschließend wurde der beschädigte Pkw geborgen und auf einem Abstellplatz gesichert. Die Feuerwehr reinigte die Unfallstelle und beseitigte die Spuren des Unfalls.

Erst nachdem die Aufräumarbeiten abgeschlossen waren, konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Warum die Lenkerin von der Fahrbahn abgekommen war, ist noch unklar.

VF, 30.10.2026, 11:14
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