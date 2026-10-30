i Die Polizei verschärft zu Halloween die Kontrollen. iStock, Sabine Hertel Polizei rüstet auf Halloween – Polizei kündigt scharfe Kontrollen an Zu Halloween zeigt die Polizei in Niederösterreich verstärkt Präsenz. Im Visier stehen Party-Hotspots, Autofahrer und illegale Böller. Von Victoria Carina Frühwirth 30.10.2026, 10:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Nacht auf Allerheiligen wird in Niederösterreich wieder ausgelassen Halloween gefeiert. Damit die Gruselnacht nicht aus dem Ruder läuft, fährt die Polizei heuer verstärkte Kontrollen auf. In sämtlichen Bezirken und Städten sind zusätzliche Streifen unterwegs.

Die Polizei will damit mögliche Straftaten verhindern und bei Zwischenfällen rasch einschreiten können. Vor allem dort, wo besonders viele Menschen Halloween feiern, wird verstärkt kontrolliert.

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Polizei nimmt Party-Hotspots ins Visier

Im Mittelpunkt stehen bekannte Treffpunkte und größere Halloween-Partys. Aber auch auf den Straßen müssen sich Autofahrer auf mehr Kontrollen einstellen. Sowohl in den Städten als auch auf wichtigen Verkehrsverbindungen werden Lenker und Fahrzeuge verstärkt überprüft.

Illegale Böller im Visier der Polizei

Ein besonderes Augenmerk legt die Polizei auf verbotene Feuerwerkskörper. Vor allem der Kauf und die Einfuhr illegaler Pyrotechnik aus den Nachbarländern sollen gezielt kontrolliert werden.

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Dabei setzt die Polizei nicht nur auf die üblichen Streifen. Auch Spezialkräfte der Einsatz- und Bereitschaftseinheit sowie der Schnellen Interventionsgruppe stehen zur Unterstützung bereit. Bei Bedarf können diese Einheiten auch in anderen Bundesländern zum Einsatz kommen.