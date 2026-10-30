Halloween – Polizei kündigt scharfe Kontrollen an

In der Nacht auf Allerheiligen wird in Niederösterreich wieder ausgelassen Halloween gefeiert. Damit die Gruselnacht nicht aus dem Ruder läuft, fährt die Polizei heuer verstärkte Kontrollen auf. In sämtlichen Bezirken und Städten sind zusätzliche Streifen unterwegs.
Die Polizei will damit mögliche Straftaten verhindern und bei Zwischenfällen rasch einschreiten können. Vor allem dort, wo besonders viele Menschen Halloween feiern, wird verstärkt kontrolliert.
Im Mittelpunkt stehen bekannte Treffpunkte und größere Halloween-Partys. Aber auch auf den Straßen müssen sich Autofahrer auf mehr Kontrollen einstellen. Sowohl in den Städten als auch auf wichtigen Verkehrsverbindungen werden Lenker und Fahrzeuge verstärkt überprüft.
Ein besonderes Augenmerk legt die Polizei auf verbotene Feuerwerkskörper. Vor allem der Kauf und die Einfuhr illegaler Pyrotechnik aus den Nachbarländern sollen gezielt kontrolliert werden.
Dabei setzt die Polizei nicht nur auf die üblichen Streifen. Auch Spezialkräfte der Einsatz- und Bereitschaftseinheit sowie der Schnellen Interventionsgruppe stehen zur Unterstützung bereit. Bei Bedarf können diese Einheiten auch in anderen Bundesländern zum Einsatz kommen.