i David B. aus Wohlfahrts (Waidhofen an der Thaya) wurde nur 20 Jahre alt. zVg. 20-Jähriger starb bei Crash "Immer hilfsbereit" – Trauer um Floriani nach Unfalltod Nach dem tödlichen Unfall am Nationalfeiertag im Waldviertel trauern Feuerwehr und Motorsport-Freunde um den jungen David B. (20). Von Victoria Carina Frühwirth 30.10.2026, 05:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Schock sitzt tief: Ein schrecklicher Verkehrsunfall hat am Montag, 26. Oktober, im Bezirk Gmünd ein junges Leben ausgelöscht – "Heute" berichtete. David B. (20) aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya starb noch an der Unfallstelle. Jetzt nehmen seine Freunde, die Freiwillige Feuerwehr Vestenpoppen-Wohlfahrts und die Motorsport-Gemeinschaft der Kolbenbrüder Abschied von dem beliebten jungen Mann.

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"Immer da, wenn man ihn gebraucht hat"

Besonders bei den Kolbenbrüdern Racing hinterlässt der 20-Jährige eine große Lücke. David war selbst begeisterter Motorsportler und seit dem Vorjahr Teil der Gemeinschaft. "Seit vorigem Jahr war David Fahrer bei uns und er ist auch bei einem Rennen von uns gefahren", erzählen die Kolbenbrüder im "Heute"-Gespräch.

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Doch nicht nur seine Leidenschaft für den Motorsport bleibt seinen Freunden in Erinnerung. Vor allem sein Charakter machte den jungen Niederösterreicher zu einem geschätzten Weggefährten. "Er war immer lebensfroh, motiviert und hilfsbereit und immer da, wenn man ihn gebraucht hat", erinnern sich seine Freunde.

Beruflich hat David bereits seinen Weg eingeschlagen. Voriges Jahr erst schloss er seine Lehre als Maurer ab, seither hatte er an einem landwirtschaftlichen Betrieb gearbeitet. "David war eine richtig gute Seele", erzählen die Kolbenbrüder traurig.

Feuerwehr trauert um jungen Kameraden

Auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Vestenpoppen-Wohlfahrts ist die Bestürzung groß. Seit 2021 gehörte David der Feuerwehr an, damals trat er im Alter von gerade einmal 15 Jahren bei. "David war ein super Mensch und immer hilfsbereit, solche 20-Jährigen wie ihn gibt es heute fast gar nicht mehr", heißt es im "Heute"-Gespräch.

Besonders seine positive Art und seine Freude am gemeinsamen Feuerwehrleben werden den Kameraden fehlen. "Er hat immer Zeit gehabt und war für jeden Spaß zu haben. Und er hat immer die ganze Partie und Stimmung mitgerissen", erinnert sich ein Feuerwehrmann an den Verstorbenen.

Tödlicher Crash am Nationalfeiertag

Das tragische Unglück ereignete sich am Montag gegen 4.45 Uhr auf der B41 bei Ehrendorf im Bezirk Gmünd. David saß als Beifahrer in einem Auto, das von einem 19-jährigen Freund gelenkt wurde.

Aus noch ungeklärter Ursache kam der Wagen von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Böschung und krachte frontal gegen eine betonierte Feldzufahrt. Beide jungen Männer wurden im völlig zerstörten Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Die Bilder des Tages i ?

Für David kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 19-jährige Lenker wurde schwer verletzt und mit dem Notarzthubschrauber ins Uniklinikum St. Pölten geflogen. Er kämpft laut Feuerwehr noch immer um sein Überleben.