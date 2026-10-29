Startseite Österreich Niederösterreich
Die Feuerwehrleute wrestleten das verirrt umherlaufende Reh praktisch zu Boden.
Die Feuerwehrleute wrestleten das verirrt umherlaufende Reh praktisch zu Boden.
BFKDO BADEN / Stefan Schneider
Tierisches Workout

Re(h)bell in Panik – Feuerwehr muss eingreifen

Ein junges Reh hielt am Dienstag die Feuerwehr in Tribuswinkel (Baden) auf Trab. Die Rettung des verängstigten Tieres wurde dabei zum Kraftakt.
Von Victoria Carina Frühwirth
29.10.2026, 17:29
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Am Dienstag, 27. Oktober, gegen 15.30 Uhr wurden die Feuerwehrleute zu einer ungewöhnlichen Tierrettung alarmiert. Ein junges Reh hatte sich auf ein weitläufiges, eingezäuntes Betriebsgelände verirrt und fand nicht mehr hinaus.

Zu dick? Süßer Igel bleibt im Zaun stecken

Das völlig verängstigte Wildtier geriet zunehmend in Panik. Immer wieder rannte es mit voller Wucht gegen den Drahtmaschenzaun. Die Feuerwehr musste rasch handeln, doch das Reh machte es seinen Rettern alles andere als leicht.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Wilde Verfolgungsjagd durch Dornenbüsche

Das Gelände war stellenweise dicht mit Sträuchern und Dornenbüschen bewachsen. Während die Feuerwehrleute versuchten, das Tier einzufangen, flüchtete es immer wieder quer über das Grundstück. Für die Einsatzkräfte wurde die Rettungsaktion zur schweißtreibenden Verfolgungsjagd.

Rund eine halbe Stunde lang hielten die Einsatzkräfte durch, ehe einem Feuerwehrmann schließlich der entscheidende Zugriff gelang. In einem Gebüsch konnte er das junge Reh trotz heftiger Gegenwehr packen.

Erzähle uns deine Story!

Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected]. Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Reh endlich wieder in Freiheit

Anschließend trugen die Feuerwehrleute das gesicherte Tier über eine Straße zu einer geeigneten Stelle. Dort wurde das Reh wieder in die Freiheit entlassen.

Eines steht fest: Ein zusätzliches Fitness-Training dürften sich die Feuerwehrleute nach diesem tierisch anstrengenden Einsatz erspart haben.

VF, 29.10.2026, 17:29
Mehr zum Thema
Rettungseinsatz Feuerwehreinsatz Tierrettung Hirsch

Weiterlesen

Weitere Storys
Tiere Tierleid Bergung Baden
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote