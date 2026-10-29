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Schwerer Verkehrsunfall in Wr. Neustadt
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Presseteam d. FF Wr. Neustadt
Unfall in Wr. Neustadt

Wienerin (21) bei Crash auf B17 schwer verletzt

Zwei Autos krachten in Wiener Neustadt zusammen. Eine 21-Jährige wurde im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.
Von Erich Wessely
29.10.2026, 10:46
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Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B17 in Wiener Neustadt ist am Mittwochabend (28. Oktober) eine 21-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Zwei Pkw waren im Kreuzungsbereich der Neunkirchner Straße mit der Molkereistraße zusammengestoßen. Die junge Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Feuerwehr musste Lenkerin aus Wrack befreien

Gegen 17.15 Uhr war ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung auf der Neunkirchner Straße in Richtung Nordosten unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Renault Twingo einer 21-jährigen Wienerin, die von der Molkereistraße kommend nach links in die Neunkirchner Straße einbiegen wollte.

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Durch die Wucht des Aufpralls wurde die junge Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt rückte zur Menschenrettung aus. Polizei und Rettungsdienst waren beim Eintreffen der Florianis bereits vor Ort.

Mit hydraulischem Gerät befreit

In enger Zusammenarbeit mit dem Notarztteam schufen die Feuerwehrleute mithilfe eines hydraulischen Rettungsgeräts eine ausreichend große Öffnung, um die Verletzte möglichst schonend aus dem Unfallwrack zu befreien.

Die 21-Jährige dürfte laut Polizei schwere Verletzungen erlitten haben. Sie wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt gebracht. Der 19-jährige Lenker des zweiten Fahrzeugs blieb unverletzt.

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B17: Unfallursache wird ermittelt

Nach der Menschenrettung übernahm die Feuerwehr die Bergung der beiden beschädigten Fahrzeuge. Zudem wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.

Die genaue Ursache des Zusammenstoßes ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

wes, Akt. 29.10.2026, 10:57, 29.10.2026, 10:46
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