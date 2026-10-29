Unfall in Pottenstein: Zwei Lenker am Nacken verletzt

Am Dienstagmittag, 27. Oktober, kam es auf der Hainfelder Straße in Pottenstein (Bezirk Baden) zu einem Verkehrsunfall. Gegen 12.28 Uhr wurde die Feuerwehr zur sogenannten oberen Ortsausfahrt alarmiert.
Ein roter Ford-Kombi krachte aus noch ungeklärter Ursache gegen ein Auto, das vor einer Abbiegespur angehalten hatte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford im Frontbereich schwer beschädigt. Beide Lenker erlitten Verletzungen im Nackenbereich.
Passanten und andere Verkehrsteilnehmer reagierten sofort, leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurden die beiden Verletzten bereits vom Roten Kreuz versorgt. Anschließend brachte die Rettung sie ins Unfallkrankenhaus.
Während die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle vorbeileitete, sicherten die Feuerwehrleute die Fahrbahn ab. Ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten mussten gebunden und ein Kanaleinlauf vor Verunreinigungen geschützt werden.
Nach der Unfallaufnahme konnte eines der beteiligten Fahrzeuge seine Fahrt trotz leichter Schäden fortsetzen. Anders der Ford: Der Kombi war an der Front so stark beschädigt, dass ihn die Feuerwehr mithilfe einer Schleppachse abtransportieren musste.
Zum Abschluss wurden Glassplitter, Fahrzeugteile und ausgelaufene Flüssigkeiten von der Straße entfernt. Danach konnte die B18 wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.