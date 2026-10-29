i Die neue Schwimmhalle im Citysplash bietet moderne Bedingungen für den ganzjährigen Schwimmbetrieb. Josef Vorlaufer Frisches Badevergnügen Neue Schwimmhalle im Citysplash St. Pölten eröffnet Im Citysplash in St. Pölten ist die neue Schwimmhalle in Betrieb. Sie soll ganzjähriges Schwimmen ermöglichen und Energiekosten sparen. Von Victoria Carina Frühwirth 29.10.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Citysplash in St. Pölten gibt es eine Neuerung für alle Wasserratten! Die Stadt hat eine neue Schwimmhalle in Betrieb genommen. Sie ersetzt die bisherige Traglufthalle und soll künftig für bessere Bedingungen beim Schwimmen sorgen.

Die moderne Leichtbauhalle ermöglicht einen ganzjährigen Schwimmbetrieb. Vor allem Schulen, Schwimmvereine und Hobbyschwimmer sollen von der neuen Anlage profitieren.

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Neue Technik soll Energiekosten senken

Bei der Umsetzung setzte die Stadt auf ein heimisches Unternehmen. Der St. Pöltner Zeltverleih Eigelsreiter brachte seine langjährige Erfahrung bereits bei der Planung ein.

Auch beim Energieverbrauch will die Stadt neue Wege gehen. Seit der Inbetriebnahme wird ein alternatives Heizungssystem getestet. Damit sollen langfristig weniger Energie verbraucht und die laufenden Kosten gesenkt werden.

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Noch mehr Kinder sollen schwimmen lernen

Ein besonderes Anliegen ist Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ): Die neue Halle soll auch dazu beitragen, dass mehr Kinder sicher schwimmen lernen können. "Mit dieser Investition sichern wir langfristig attraktive Trainingsmöglichkeiten und schaffen die Grundlage dafür, dass noch mehr Kinder schwimmen lernen können. Gleichzeitig setzen wir auf innovative Technologien und die Kompetenz regionaler Unternehmen", betont Stadler.

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Die Schwimmhalle ist damit auch ein wichtiger Teil der St. Pöltner Schwimmoffensive. Ein zusätzlicher Vorteil: Dank der neuen Halle ist Schwimmtraining auch in der kalten Jahreszeit möglich.