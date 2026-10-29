i Der Bahnhof in St. Pölten "Heute" / wes Neuer Fahrplan Mehr Züge, neue Halte – das ändert sich für Pendler Ab 13. Dezember gilt ein neuer Bahnfahrplan. Pendler profitieren von mehr Zügen und besseren Verbindungen. Doch 2027 drohen auch längere Sperren. Von Erich Wessely 29.10.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2026 kommen auf Bahnfahrer in Niederösterreich zahlreiche Neuerungen zu. Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) und die ÖBB bauen das Angebot auf mehreren Strecken aus. Besonders Pendler sollen von zusätzlichen Zügen, besseren Anschlüssen und neuen Früh- und Spätverbindungen profitieren. Gleichzeitig stehen 2027 größere Baustellen bevor.

Vier zusätzliche Zugpaare für Pendler

Besonders stark ausgebaut wird das Angebot auf der Pottendorfer Linie. Zwischen Wien, Ebreichsdorf, Pottendorf und Ebenfurth kommen vier zusätzliche Zugpaare hinzu. Auf der Linie REX6 gibt es damit zwischen 5 und 9 Uhr morgens einen Halbstundentakt Richtung Wien. Am Nachmittag wird das Angebot in die Gegenrichtung zwischen 13.30 und 19.30 Uhr verdichtet.

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Auch in Wiener Neustadt Nord halten künftig mehr S3-Züge. Zwischen 5 und 8 Uhr gibt es drei statt bisher zwei Abfahrten pro Stunde Richtung Wien. Ein neuer Frühzug startet zudem werktags um 3.59 Uhr am Wiener Hauptbahnhof und erreicht Wiener Neustadt um 4.49 Uhr.

Spätzug fährt künftig bis Gmünd

Eine wichtige Neuerung gibt es für das Waldviertel: Der REX41 um 23.28 Uhr ab Wien Franz-Josefs-Bahnhof wird in den Nächten vor Samstagen, Sonn- und Feiertagen bis Gmünd verlängert. Ankunft ist um 1.42 Uhr.

Auch Neulengbach Stadt erhält am Wochenende zusätzliche Nachthalte auf der Linie CJX5. Richtung Amstetten hält der Zug um 2.18 Uhr, Richtung Wien um 1.19 Uhr.

Bessere Verbindungen ins Ausland

Verbesserungen gibt es auch im grenzüberschreitenden Bahnverkehr. Auf der Nordbahn werden mehrere REX1-Verbindungen bis ins tschechische Břeclav verlängert. Nach Znojmo kommt eine neue Spätverbindung hinzu, die Frühverbindung über Retz nach Wien fährt künftig auch sonntags.

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Nach Bratislava gibt es durch ein zusätzliches Zugpaar auf der Linie REX8 künftig von 5 bis 24 Uhr einen durchgehenden Stundentakt. Auch die internationale Verbindung "Silva Nortica" zwischen Wien und Prag über Gmünd wird 2027 fortgeführt.

Mehr moderne und barrierefreie Züge

Die ÖBB setzen zudem verstärkt auf moderne Fahrzeuge. Die Linie REX51 zwischen Wien Westbahnhof und St. Pölten wird künftig vollständig mit barrierefreien Zügen bedient. Auch auf der Franz-Josefs-Bahn, der Kamptalbahn und weiteren Regionalstrecken kommen zusätzliche Niederflurfahrzeuge zum Einsatz.

Vier Monate Sperre auf Franz-Josefs-Bahn

Doch auf Pendler kommen auch Einschränkungen zu. Wegen Bauarbeiten wird die Franz-Josefs-Bahn zwischen Absdorf-Hippersdorf und Sigmundsherberg im Frühjahr 2027 voraussichtlich vier Monate lang gesperrt.

Auch rund um Wiener Neustadt wird gebaut. Wegen des Umbaus der Nordeinfahrt des Hauptbahnhofs sind Einschränkungen zu erwarten. Auf der Pottendorfer Linie kann die S60 grundsätzlich nur zwischen Bruck an der Leitha, Wien und Ebreichsdorf verkehren. Zwischen Ebreichsdorf und Wiener Neustadt wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Einzelne Schüler- und Nachtzüge sind ausgenommen.

Die neuen Fahrpläne sind bereits in der VOR-AnachB-App sowie unter AnachB.VOR.at abrufbar.