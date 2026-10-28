Pkw kracht durch Mittelleitschiene auf A1 – Verletzte

Heftiger Unfall am Dienstag, 27. Oktober, auf der Westautobahn in Niederösterreich! Kurz nach Mittag kam es zwischen Amstetten Ost und Amstetten West in Fahrtrichtung Salzburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Menschen wurden dabei verletzt.
Besonders brisant: Die Einsatzkräfte waren zunächst zu einem völlig anderen Unfall alarmiert worden. Laut Erstmeldung sollte ein Sattelschlepper auf der Seite liegen und sämtliche Fahrstreifen blockieren.
Als die Feuerwehren St. Georgen/Ybbsfelde und Krahof am Einsatzort eintrafen, zeigte sich jedoch ein anderes Bild. Statt des gemeldeten Lkw fanden die Feuerwehrleute einen schwer beschädigten Pkw vor.
Die beiden Insassen wurden vom Roten Kreuz Amstetten und Blindenmarkt erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.
Die Wucht des Aufpralls hatte auch an der Autobahn deutliche Spuren hinterlassen. Die Mittelleitschiene war erheblich beschädigt und sogar durchbrochen worden.
Die Feuerwehr barg den Unfallwagen und transportierte ihn mit einem Wechselladefahrzeug von der Autobahn ab. Gemeinsam mit der Asfinag mussten die Einsatzkräfte anschließend umfangreiche Sicherungsarbeiten durchführen, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen.