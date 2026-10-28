i Ein Pkw durchbrach die Mittelleitschiene. DOKU NÖ Unfall auf der Westautobahn Pkw kracht durch Mittelleitschiene auf A1 – Verletzte Schwerer Unfall auf der A1 bei Amstetten: Ein Pkw durchbrach am Dienstag die Mittelleitschiene. Zwei Insassen mussten ins Spital gebracht werden. Von Victoria Carina Frühwirth 28.10.2026, 19:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heftiger Unfall am Dienstag, 27. Oktober, auf der Westautobahn in Niederösterreich! Kurz nach Mittag kam es zwischen Amstetten Ost und Amstetten West in Fahrtrichtung Salzburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Menschen wurden dabei verletzt.

Besonders brisant: Die Einsatzkräfte waren zunächst zu einem völlig anderen Unfall alarmiert worden. Laut Erstmeldung sollte ein Sattelschlepper auf der Seite liegen und sämtliche Fahrstreifen blockieren.

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Pkw kracht durch Mittelleitschiene i ?

Feuerwehr findet völlig andere Unfallstelle vor

Als die Feuerwehren St. Georgen/Ybbsfelde und Krahof am Einsatzort eintrafen, zeigte sich jedoch ein anderes Bild. Statt des gemeldeten Lkw fanden die Feuerwehrleute einen schwer beschädigten Pkw vor.

Die beiden Insassen wurden vom Roten Kreuz Amstetten und Blindenmarkt erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

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Mittelleitschiene bei Unfall durchbrochen

Die Wucht des Aufpralls hatte auch an der Autobahn deutliche Spuren hinterlassen. Die Mittelleitschiene war erheblich beschädigt und sogar durchbrochen worden.

Die Bilder des Tages i ?

Die Feuerwehr barg den Unfallwagen und transportierte ihn mit einem Wechselladefahrzeug von der Autobahn ab. Gemeinsam mit der Asfinag mussten die Einsatzkräfte anschließend umfangreiche Sicherungsarbeiten durchführen, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen.