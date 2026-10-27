i Am Dienstag, 27. Oktober, kam es kurz nach 12.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Westautobahn (A1) bei St. Georgen/Ybbsfelde im Bezirk Amstetten. Bfkdo Amstetten / FF Krahof Unfall auf Westautobahn Auto überschlägt sich auf A1 – auch Lkw beteiligt Schwerer Unfall am Dienstag auf der A1 bei St. Georgen/Ybbsfelde: Ein Auto überschlug sich, auch ein Lkw dürfte beteiligt gewesen sein. Von Victoria Carina Frühwirth 27.10.2026, 19:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Dienstag, 27. Oktober, kam es kurz nach 12.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Westautobahn (A1) bei St. Georgen/Ybbsfelde im Bezirk Amstetten. Die Feuerwehren Krahof und St. Georgen/Ybbsfelde wurden mit zunächst unklarer Einsatzlage alarmiert. Die erste Meldung ließ Schlimmes befürchten: Ein Lkw sollte quer über drei Fahrstreifen liegen.

Auto bleibt nach Überschlag auf Fahrspur liegen

Vor Ort bot sich den Einsatzkräften allerdings ein anderes Bild. Nach ersten Erkenntnissen dürfte sich ein Pkw überschlagen haben.

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Schwerer Unfall auf Westautobahn i ?

Das Fahrzeug kam auf dem dritten Fahrstreifen zum Stillstand. Auch ein Lkw dürfte in den Unfall verwickelt gewesen sein.

Glück im Unglück: Die Insassen des Autos waren nicht eingeklemmt und konnten vom Roten Kreuz versorgt werden. Ob und wie schwer sie verletzt wurden, ist derzeit nicht bekannt.

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Polizei ermittelt Unfallursache

Nach der Freigabe durch die Polizei übernahmen die Feuerwehrleute die Bergung des Unfallwagens. Mit einem Wechselladefahrzeug der Feuerwehr St. Georgen/Ybbsfelde wurde der beschädigte Pkw abtransportiert und gesichert abgestellt.

Die Bilder des Tages i ?

Wie es zu dem Unfall auf der Westautobahn kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.