i Die Trauer um Bürgermeister Christian Walzl ist groß. Getty Images, Gemeinde Stössing Er wurde 61 Jahre alt Große Trauer – Beliebter Bürgermeister verstorben Große Trauer in Stössing (St. Pölten-Land): Bürgermeister Christian Walzl ist am Sonntag nach schwerer Krankheit im Alter von 61 Jahren verstorben. Von Victoria Carina Frühwirth 28.10.2026, 10:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Traurige Nachrichten aus der niederösterreichischen Gemeinde Stössing (Bezirk St. Pölten-Land): Bürgermeister Ing. Christian Walzl (ÖVP) ist tot. Der beliebte Ortschef verstarb am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, nach schwerer Krankheit im 62. Lebensjahr.

Walzl war nicht nur Bürgermeister der Gemeinde Stössing, sondern auch als Operationsleiter der NÖ Agrarbezirksbehörde tätig. Sein Leben war geprägt vom Einsatz für die Bevölkerung, seinem Beruf und vor allem seiner Familie.

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Familie nimmt bewegend Abschied

In einer emotionalen Parte verabschiedet sich die Familie von dem Verstorbenen. "Dein Leben war geprägt von der Liebe zu deiner Familie, der Hingabe an deinen Beruf und dem persönlichen Einsatz in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens", heißt es darin.

Auch die Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit steht im Mittelpunkt. Alles Gute und Wertvolle, das Walzl in seinem Leben weitergegeben habe, werde für immer in den Herzen seiner Angehörigen bleiben. Besonders schwer ist der Verlust für seine Ehefrau, seine Kinder, Schwiegerkinder und Enkelkinder.

Letzter Abschied am 6. November

Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 6. November 2026, um 14 Uhr in der Pfarrkirche Stössing statt. Anschließend wird der verstorbene Bürgermeister auf dem Ortsfriedhof zu seiner letzten Ruhestätte begleitet.

Die Bilder des Tages i ?

Bereits am Donnerstag, dem 5. November, um 19 Uhr versammeln sich die Trauergäste zur Betstunde in der Pfarrkirche. Am Tag der Beisetzung besteht zwischen 11 und 13 Uhr die Möglichkeit, persönlich und in aller Stille Abschied zu nehmen.

Im "Heute"-Gespräch zeigt sich Vizebürgermeister Günter Illmayer tief betroffen. Er wird den Bürgermeister nun vertreten. Innerhalb von zwei Wochen wird der Gemeinderat nun einen neuen Bürgermeister wählen.