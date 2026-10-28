i Zwei moderne Padel-Plätze mit Flutlicht sorgen ab sofort für Spielspaß vor den Toren Wiens. smash Group Padel-Boom vor Wien Sport-Anlage eröffnet: Hier kannst du Padel spielen Breitenfurt hat eine neue Sport-Attraktion: Zwei moderne Padel-Plätze mit Flutlicht sorgen ab sofort für Spielspaß vor den Toren Wiens. Von Victoria Carina Frühwirth 28.10.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Breitenfurt bei Wien wird jetzt aufgeschlagen! Die Smash Group hat in der Hirschentanzstraße 6, direkt neben dem Fußballplatz des SK Breitenfurt, eine neue Padel-Anlage eröffnet. Auf Sportbegeisterte warten gleich zwei moderne Panorama-Plätze unter freiem Himmel. Zu den Investoren zählen Tennisprofil Dominic Thiem, Winzer Leo Hillinger und Fußballspieler Marc Janko.

Google Map anzeigen

Am Freitag, dem 23. Oktober, wurde die neue Anlage offiziell eingeweiht. Zwischen 16 und 20 Uhr konnten Besucher selbst zum Schläger greifen, Trainerstunden ausprobieren oder bei einem Schnellturnier ihr Können unter Beweis stellen. Für Musik und Getränke war ebenfalls gesorgt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Spielen bis 22 Uhr möglich

Besonders praktisch: Die neue Anlage liegt nur rund 15 Minuten von Wien entfernt. Gespielt werden kann von Montag bis Freitag zwischen 6 und 22 Uhr. Dank Flutlicht steht auch einer Partie am Abend nichts im Weg. Wer spielen möchte, kann seinen Platz ganz einfach online über Eversports reservieren, heißt es. Ein digitaler Zugangscode ermöglicht den Zutritt ohne Personal vor Ort.

Eröffnung neuer Padel-Anlage in Breitenfurt i ?

Auch eine eigene Ausrüstung ist nicht unbedingt notwendig. Schläger und Bälle können direkt bei der Anlage an einem Automaten ausgeliehen werden. Parkplätze stehen ebenfalls zur Verfügung.

Bürgermeister freut sich über neues Angebot

Möglich wurde das Projekt durch die Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Breitenfurt und dem örtlichen Fußballverein. Besonders der geschäftsführende Gemeinderat Holger Hirmann setzte sich für die Umsetzung ein.

Bürgermeister Wolfgang Schredl (ÖVP) zeigt sich begeistert: "Damit wird unser Sport- und Freizeitangebot erweitert und insbesondere Kindern, Jugendlichen und Familien eine attraktive Möglichkeit geboten, Bewegung und Spaß miteinander zu verbinden." Er hofft, dass sich die Anlage zu einem beliebten Treffpunkt für Sportbegeisterte entwickelt.

Neue Freizeit-Attraktion für die ganze Familie

Padel kombiniert Elemente aus Tennis und Squash und wird üblicherweise zu viert gespielt. Die Sportart gilt als leicht zu erlernen und sorgt auch bei Anfängern schnell für Erfolgserlebnisse.

Die Bilder des Tages i ?

Mit den beiden neuen Plätzen bekommt Breitenfurt nun eine weitere Möglichkeit, sich sportlich auszutoben. Wer nach der Arbeit noch eine Runde spielen will, hat dafür bis 22 Uhr Zeit.