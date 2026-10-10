i Schiedsrichter Alter Altmann gab einen Elfmeter nach einem vermeintlichen Foul von Reinhold Ranftl gegen Oumar Diakite. GEPA pictures Pleite gegen Sturm Austria schäumt nach Elfer: "Wenn das ein Foul ist..." Die Wiener Austria kassierte am Samstag eine 0:2-Heimpleite gegen Sturm Graz. Der Elfmeter vor dem zweiten Gegentor ließ aber die Wogen hochgehen. Von Sport Heute 10.10.2026, 22:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Elfmeter sorgte beim 2:0-Sieg von Sturm Graz gegen die Wiener Austria für heftige Diskussionen! Sturm-Angreifer Oumar Diakite ging nach einem Kontakt mit Reinhold Ranftl im Strafraum zu Boden (52.) – allerdings erst mit etwas Verzögerung. Schiedsrichter Walter Altmann zeigte dem Angreifer zunächst Gelb wegen einer Schwalbe.

Doch nach einem VAR-Eingriff und dem Blick auf den Monitor änderte Altmann seine Entscheidung und zeigte auf den Punkt. Diakite verwandelte zum 2:0 (55.). Im Anschluss an die Partie wurde heftig diskutiert.

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Austrianer sind sauer

Und allen voran die Austria-Akteure hatten da eine klare Meinung. "Ganz ehrlich: Ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Natürlich ist ein minimaler Kontakt da, aber das ist für mich kein Elfmeter", meinte Ranftl, der direkt beteiligt war, nach dem Spiel bei "Sky". Er selbst hätte es umgekehrt "natürlich genauso gemacht", aber "wenn der Schiedsrichter darauf reinfällt, ist es mein Pech. Das nehme ich auf meine Kappe. Das darf mir nicht passieren", so der Außenverteidiger, der gegen die Grazer auf der ungewohnten linken Abwehrseite agierte.

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"Es tut mir extrem leid für die Mannschaft", schob Ranftl dann an. Auch, weil er in der 76. Minute den Ausgleich auf dem Fuß hatte, das leere Tor nach einem Abpraller nicht traf, dabei aber auch selbst geschubst wurde. Elfmeter gab es hier keinen. "Wenn man aus zwei Metern nicht trifft, darf man sich nicht beschweren. Den muss ich wieder auf meine Kappe nehmen, den muss ich reinhauen", meinte er.

"Wenn das ein Foul ist..."

Ähnlich kritisch sah auch Austria-Coach Stephan Helm die Elfmeter-Entscheidung. "Aus meiner Sicht hat es Walter Altmann auf dem Feld richtig entschieden. Ich kann nicht nachvollziehen, dass sich der VAR da einschaltet", schüttelt der Coach den Kopf. "Wenn das ein Foul ist, dann ist jede Berührung ein Foul", so der violette Coach.

Anders sah es hingegen "Sky"-Experte Marc Janko, der die Szene analysierte. "Du findest Argumente auf beiden Seiten. Er trifft ihn. Was dagegen spricht: Dass er nicht sofort fällt, dass er einen Zwischenschritt macht, er hätte weiterlaufen können", so der ehemalige ÖFB-Teamstürmer. Für ihn selbst sei es "leider ein klarer Elfmeter. Der Zwischenschritt hat aber einen fahlen Beigeschmack", so Janko.

Die achte Runde der Bundesliga wird am Sonntag abgeschlossen.