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Der ungewöhnliche Protest der Rayo-Fans.
Der ungewöhnliche Protest der Rayo-Fans.
IMAGO/ZUMA Press Wire
In La Liga

Fans erzwingen mit Papierflieger-Protest den Abbruch

Ein kurioser Fan-Protest sorgt in Spanien für Schlagzeilen. Die Fans von Rayo Vallecano warfen Papierfliger auf den RAsen, erzwangen den Abbruch.
Sport Heute
Von Sport Heute
10.10.2026, 20:46
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Skurriler Spielabbruch in Spanien! Die Partie zwischen Rayo Vallecano und Athletic Bilbao ist am Samstag wegen massiver Fanproteste vorzeitig beendet worden. Papierflieger, Flummis und andere Gegenstände flogen immer wieder auf den Rasen.

Bereits in der 13. Minute begann das Chaos. Anhänger von Rayo Vallecano bewarfen das Spielfeld mit Gegenständen und zwangen den Schiedsrichter zu einer Unterbrechung. Beide Mannschaften mussten vorübergehend in die Kabinen.

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Doch auch nach der Rückkehr der Spieler beruhigte sich die Lage nicht. Die Fans setzten ihre Protestaktion fort, erneut landeten Papierflieger und andere Gegenstände auf dem Spielfeld. Beim Stand von 0:0 wurde die Partie schließlich nach nicht einmal einer halben Stunde endgültig abgebrochen (28.).

Proteste gegen den Klub-Boss

Hintergrund ist der Ärger der Rayo-Anhänger über Klubpräsident Raul Martin Presa. Die Fans kritisieren seine Vereinsführung sowie den schlechten Zustand des Stadions und der Trainingsanlagen.

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Besonders brisant: Rayo hatte seine drei bisherigen Heimspiele im Stadion von Leganes austragen müssen. Grund waren dringende Reparaturarbeiten an der eigenen Spielstätte wegen erheblicher Sicherheitsmängel.

Damit endete das erste Saison-Heimspiel im eigenen Stadion im Eklat. Wie die Partie gewertet oder ob sie nachgeholt wird, ist noch offen.

red,10.10.2026, 20:46
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