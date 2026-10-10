i Red Bull Salzburg gegen den GAK. GEPA pictures Ried-Sieg in Tirol Erster für einen Tag – drei Alu-Treffer retten Salzburg Red Bull Salzburg ist Bundesliga-Tabellenführer für einen Tag. Beim 0:0-Remis gegen den starken GAK musste aber dreimal Aluminium retten. Von Sport Heute 10.10.2026, 18:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Salzburgs Karim Konate hatte in der 38. Minute noch die Führung der Bullen vergeben. Sein wuchtiger Abschluss ging an die Stange.

Doch nach dem Seitenwechsel verzeichneten die Grazer gleich drei Alu-Treffer. Erst setzte Yannick Oberleitner einen Kopfball genau ans Lattenkreuz (46.), kurz darauf landete auch der Kopfball von Anderson an der Querlatte (50.), ehe Jacob Italiano erneut die Latte traf (76.). Die Salzburger, zunächst noch klar tonangebend, blieben im zweiten Durchgang viel schuldig. Bis Gaoussou Diakite Cican Stankovic im Grazer Tor zu einer Glanztat zwang (86.), Haris Tabakovic in der Nachspielzeit vergab.

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Trotzdem bringt die Punkteteilung die Mozartstädter an die Tabellenspitze – wenn auch nur für einen Tag. Salzburg schloss punktemäßig zu Rapid Wien auf, zog aufgrund des Siegs im direkten Duell aber an Grün-Weiß vorbei. Die Hütteldorfer treffen am Sonntag (17 Uhr) auf den LASK, nach diesem Spiel sind die Salzburger die Tabellenführung jedenfalls wieder los. Denn entweder Rapid, oder die Stahlstädter müssen ja punkten. Die Linzer sind nur bei einem Sieg auf Platz eins. Der GAK liegt nun auf Rang sechs und bleibt auch im fünften Spiel unter Coach Gerald Scheiblehner ungeschlagen.

Erster Auswärtssieg für Ried

Im Parallelspiel feierte die SV Ried den 2:1-Erfolg bei der WSG Tirol und holte damit den ersten Auswärtssieg der Saison. Die Innviertler schoben sich mit elf Punkten auf Rang vier vor, während die Wattener Tabellen-Siebte sind.

Auf dem Innsbrucker Tivoli hat Nikolai Baden Frederiksen die Wattener noch mit 1:0 in Front gebracht, einen Direkt-Freistoß in der achtem Minute versenkt. Doch nach einem Foul von David Gugganig gegen Evan Eghosa im Strafraum glich Stefan Schwab per Elfmeter aus (13.). Philipp Pomer sorgte dann kurz vor dem Pausenpfiff für das 2:1 der Rieder, sein Pressball segelte über Keeper Salko Hamzic in Tiro der Tiroler hinweg in die Maschen.

Die achte Bundesliga-Runde wird am Sonntag fortgesetzt.