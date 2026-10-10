i Hoffenheim-Trainer Christian Ilzer. IMAGO/foto2press Erster Sieg für Union Ilzer kassiert Last-Minute-Pleite, sieben Tore in Mainz Christian Ilzer und Hoffenheim erleben einen Nachmittag zum Vergessen. Gegen den HSV setzte es nach 2:1-Führung die späte 2:3-Niederlage. Von Sport Heute 10.10.2026, 17:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hoffenheim mit Trainer Ilzer an der Seitenlinie griff gegen den HSV bereits nach dem zweiten Saisonsieg. Zuvor hatten ein Eigentor von Sebastiaan Bornauw (45+6.) und Bambase Conte (53.) die Führung der Hamburger durch einen Abstauber von Yussuf Poulsen (12.) gedreht. Doch Gelb-Rot gegen Bernardo (65.) brachte die Kraichgauer in Bedrängnis. Teren Moffi (83.) und Miro Muheim (90+4.) stellten die Partie auf den Kopf. Bei den Gastgebern wurde ÖFB-Legionär Alexander Prass in der 74. Minute eingewechselt. Hoffenheim ist nun Tabellen-Vorletzter, der HSV auf Rang elf.

Ein echtes Tor-Spektakel entschied Bayer Leverkusen in Mainz mit 4:3 für sich. Robert Andrich (5.), Patrik Schick (9.), Jarell Quansah (55.) und Moussa Diaby (65.), ließen die "Werkself" jubeln, Anthony Caci (33., 42.) und Benedict Hollerbach (90+2.) verkürzten für die Mainzer, bei denen Stefan Posch und Phillipp Mwene in der Startelf standen, durchspielten. Mwene stand in den letzten Sekunden nach einer heftigen Platzwunde aber nicht mehr auf dem Rasen. Leverkusen ist nun Tabellen-Vierter, Mainz auf Platz sieben.

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Großes Aufatmen gibt es derweil bei Union Berlin mit dem eingewechselten Christopher Trimmel. Die "Eisernen" holten mit dem 1:0-Heimerfolg gegen Elversberg (Nicolas Kristoff im Tor) den ersten Saisonsieg und verschafften damit auch Trainer Mauro Lustrinelli Luft. Livan Burcu erzielte den Goldtreffer in der 81. Minute. Damit ist Union mit vier Zählern auf dem Konto Tabellen-16., Elversberg auf Rang acht. Leopold Querfeld saß über 90 Minuten auf der Bank.

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Stuttgart schlug Paderborn durch Treffer von Jeff Chabot (25.) und Chris Führich (83.) mit 0:2.