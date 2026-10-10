i Luis Enrique mit seiner Familie. IMAGO/HMB-Media Sie war mit dem Auto unterwegs Tochter von PSG-Coach in tödlichen Unfall verwickelt Schock für Luis Enrique! Seine 26-jährige Tochter Sira Martínez war in einen schweren Autounfall verwickelt, bei dem ein Motorradfahrer ums Leben kam. Von Sport Heute 10.10.2026, 13:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tragischer Unfall in Spanien! Sira Martínez, die 26-jährige Tochter von PSG-Trainer Luis Enrique, war am Donnerstagabend in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Bei der Kollision kam ein Motorradfahrer ums Leben. Die Spanierin blieb ersten Medienberichten zufolge unverletzt.

Der Unfall ereignete sich rund eine Autostunde südlich von Valencia. Martínez saß auf dem Beifahrersitz eines Autos, das von einer 41-jährigen britischen Olympia-Reiterin gelenkt wurde.

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Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Motorrad. Durch die Wucht der Kollision wurde der Motorradfahrer von seiner Maschine geschleudert. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Sowohl Martínez als auch die britische Sportlerin überstanden den Unfall nach bisherigen Informationen unverletzt.

Die spanische Polizei hat mittlerweile Ermittlungen aufgenommen. Wie berichtet wird, steht die 41-jährige Lenkerin unter dem Verdacht der fahrlässigen Tötung. Alkohol- und Drogentests bei der Fahrerin verliefen negativ.

Wie genau es zu dem tödlichen Zusammenstoß kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Sira Martínez ist die Tochter des spanischen Star-Trainers Luis Enrique, der aktuell Paris Saint-Germain betreut. Die 26-Jährige ist selbst als Springreiterin aktiv und arbeitet zudem als Model. Auch abseits des Reitsports ist sie in der Fußballwelt keine Unbekannte. Martínez war früher mit dem spanischen Fußball-Nationalspieler Ferran Torres liiert.