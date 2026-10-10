i CR7 trifft. IMAGO/Anadolu Agency Am Weg zu 1000 Toren Traum-Freistoß! Ronaldo trifft nach Portugal-Drama Cristiano Ronaldo trifft im ersten Spiel nach der Länderspielpause per herrlichem Freistoß. Von Sport Heute 10.10.2026, 08:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Cristiano Ronaldo meldet sich nach dem Wirbel um seine Person mit einem Tor zurück! Der 41-jährige Superstar erzielte beim 3:0-Erfolg von Al-Nassr gegen Al Draih seinen 980. Karrieretreffer. Damit rückt die magische Marke von 1.000 Toren immer näher.

Am achten Spieltag der saudischen Liga brachte Ronaldo seine Mannschaft bereits in der 23. Minute in Führung. Nach einem Abpraller reagierte der Portugiese am schnellsten und schob zum 1:0 ein. Der Jubel beim fünffachen Weltfußballer war riesig.

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Schon vor dem Anpfiff hatten die Fans ihrem Superstar eine besondere Überraschung bereitet. Mit einem riesigen Banner und der Aufschrift "GREATNESS IS EARNED" (Großartigkeit muss man sich verdienen) würdigten sie die außergewöhnliche Karriere des Portugiesen.

Auch sportlich lief es für Al-Nassr nach dem Führungstreffer weiter nach Wunsch. Samu erhöhte in der 35. Minute auf 2:0, ehe Ex-Bayern-Star Kingsley Coman in der 77. Minute den 3:0-Endstand fixierte.

Für Ronaldo dürfte der Treffer nach den turbulenten vergangenen Tagen besonders wichtig gewesen sein. Der 41-Jährige hatte zuletzt mit seiner vorzeitigen Abreise aus dem Trainingslager der portugiesischen Nationalmannschaft für einen Eklat gesorgt.

Anschließend lieferte sich der Superstar einen öffentlichen Streit mit Teamchef Jorge Jesus. In einer ausführlichen Stellungnahme übte Ronaldo scharfe Kritik am Nationaltrainer. Seine Zukunft im portugiesischen Nationalteam ist seither ungewiss.

Der Offensivstar rechnet nach eigenen Angaben sogar mit einer möglichen Sperre durch den Verband. Dennoch kündigte er an, der Nationalmannschaft anschließend wieder zur Verfügung stehen zu wollen.

Vorerst liegt Ronaldos Fokus aber auf seinem Klub und einem historischen Meilenstein. Mit mittlerweile 980 Karrieretoren fehlen dem Portugiesen nur noch 20 Treffer bis zur magischen 1.000er-Marke.