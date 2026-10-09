i Marcel Sabitzer durfte erstmals für den BVB in dieser Saison von Beginn an ran. IMAGO/Kirchner-Media 2:0 gegen Bremen hergegeben Sabitzer-Premiere, dann vergeigt BVB den Heimsieg Borussia Dortmund lässt sich die Butter vom Brot nehmen. In der fünften Runde der deutschen Bundesliga gab es bloß ein 2:2 gegen Werder Bremen. Von Sport Heute 09.10.2026, 22:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Daniel Svensson hatte den BVB im ausverkauften Signal Iduna Park in der 80. Minute mit dem 1:0 auf die Siegerstraße gebracht, dabei sah ÖFB-Ass Marco Friedl in der Entstehung nicht gut aus. Nach dem 2:0 durch Nico Schlotterbeck (85.) sahen die Schwarz-Gelben bereits wie die sicheren Sieger aus. Ehe Ludovit Reis (88.) und Niclas Füllkrug (90+2.) ausglichen.

Borussia Dortmund gibt damit erstmals in der laufenden Saison Punkte ab, hält nach vier Siegen und dem Remis nun aber bei 13 Punkten und ist vorerst Tabellenführer, Bremen schiebt sich derweil auf den vierten Platz vor.

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Beim BVB stand ÖFB-Ass Marcel Sabitzer erstmals in der laufenden Saison in der Startelf, agierte im 3-4-3-System von Trainer Niko Kovac als linker Flügelspieler, er musste in der 72. Minute vom Feld. Zuletzt hatte Sabitzer den ÖFB-Lehrgang noch ausgelassen, eine Pause mit Teamchef Ralf Rangnick vereinbart. Etwas überraschend stand auch Schlotterbeck in der ersten Elf, er war zuvor von der deutschen Nationalmannschaft noch mit Problemen am rechten Sprunggelenk abgereist. Bei den Gästen standen die ÖFB-Teamspieler Friedl und Marco Grüll in der Startformation, während ÖFB-Teamtormann Alexander Schmid auf der Bank schmorte.

Ganz verrückte Schlussphase

Sabitzer setzte beim ersten Spiel von Anfang an auch eine Duftmarke, sein Freistoß in der 39. Minute segelte nur hauchdünn am linken Eck vorbei, der Abschluss in der 41. Minute war kein Problem für Karl Hein im Bremer Tor. Kurz vor dem Pausenpfiff agierte der Este auch bärenstark gegen Maxi Beier, machte den Winkel zu und die gefährlichste BVB-Chance im ersten Durchgang zunichte. Ethan Nwaneri scheiterte dann ebenso zweimal an Hein im Werder-Tor (49., 61.), sein sehenswerter Fallrückzieher in die Maschen zählte nach einem vorangegangenen Foul von Waldemar Anton nicht. Auf der Gegenseite musste sich Gregor Kobel gegen Niclas Füllkrug auszeichnen (55.).

In der Schlussphase erhöhte der BVB dann noch einmal die Schlagzahl. Und das zahlte sich aus. Denn Svensson erzielte in der 80. Minute den erlösenden 1:0-Führungstreffer. In der Entstehung hatte Serhou Guirassy Friedl stehen lassen. Schlotterbeck legte dann das 2:0 per Kopf nach (85.). Doch dann kippte die Partie plötzlich. Reis wurde bei einem Solo nicht attackiert und traf die linke Innenstange (88.). Der BVB wackelte. Und so kam Füllkrug zum 2:2-Ausgleich in der Nachspielzeit (90+2.), nachdem Grüll den Assist mit einem Chipball in den Strafraum geliefert hatte.

Die fünfte Runde der deutschen Bundesliga wird mit sieben weiteren Spielen am Samstag und am Sonntag fortgesetzt.